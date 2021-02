Chi è Cleonice Tomassetti / Partigiana fucilata dai nazisti: “non mi dominerete mai”

La terza puntata de La Caserma rappresenta anche un’occasione di approfondimento culturale per i concorrenti del nuovo docu-reality, che questa sera avranno il privilegio di ascoltare un ospite d’eccezione. Stiamo parlando del giornalista Aldo Cazzullo, storico e scrittore. La Generazione Z approfondirà il tema della seconda guerra mondiale e delle donne italiane al voto per la prima volta nel 1946. Con un focus particolare su Cleonice Tomassetti, patriota italiana, fucilata a Fondotoce dai nazisti insieme a 42 partigiani rastrellati in Valgrande. Dunque chi è Cleonice Tomassetti? Di certo una personalità femminile in grado di distinguersi in uno dei periodi più terrificanti dell’esistenza umana. Famosa la sua frase agli assassini: “Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi avverto che è inutile: quello non lo dominerete mai”. Una frase che rispecchia in pieno lo spirito di Cleonice Tomassetti, un personaggio che di certo merita di essere studiato e approfondito. E non solo dai ragazzi e dai concorrenti de La Caserma.

