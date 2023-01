Chi è Clizia Incorvaia, sorella di Micol Incorvaia/ È guerra ad Antonella Fiordelisi e il padre Stefano?

Clizia Incorvaia, sorpresa per la sorella Micol Incorvaia

Clizia Incorvaia, Sorella di Micol Incorvaia, sarà ospite d’eccezione nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip per offrire parole di conforto e affetto per la sorella. L’attrice e influencer nel suo recente passato non ha avuto un rapporto particolarmente felice con il programma, a causa di una polemica piuttosto delicata avvenuta nel corso della sua partecipazione nel 2020.

Clizia Incorvaia infatti, concorrente dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, fu accusata di atteggiamenti mafiosi quando si scagliò contro una concorrente con frasi piuttosto gravi. A nulla servirono le giustificazioni, la decisione degli autori fu quella dell’imminente squalifica. La frase finita nella spirale di polemiche era stata: “Tu sei un pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta”. La sfuriata era indirizzata ad Andrea Denver, e il contenuto non lascia spazio ad interpretazioni. Questa sera però, Clizia Incorvaia torna dopo due anni dallo spiacevole evento, con l’obiettivo di far sentire tutta la sua vicinanza alla sorella, Micol Incorvaia, impegnata con il reality.

Clizia Incorvaia, la diatriba con il padre di Antonella Fiordelisi potrebbe finire in tribunale

L’ingresso nella casa di Clizia Incorvaia, previsto nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, potrebbe coinvolgere anche altri concorrenti. A causa dei dissapori emersi all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, non è passata inosservata la dichiarazione del padre di Antonella Fiordelisi, proprio in direzione di Micol Incorvaia. “Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità“. Queste le parole di Stefano Fiordelisi, che hanno scatenato l’immediata reazione social di Clizia Incorvaia.

“Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo”. Inizia così il post di Clizia Incorvaia contro le dichiarazioni di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella. L’attrice ha continuato, sottolineando la stima per la sorella Micol e su come sia soddisfatta del percorso fino ad ora. In conclusione però, non è mancato un diretto riferimento alle parole al veleno del padre di Antonella Fiordelisi. “L’ignoranza è una gran brutta bestia. Stiamo valutando le opportune azioni”.











