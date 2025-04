Nata il 16 febbraio 1957 a Napoli Cloris Brosca è un’attrice che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, nel 1976, soprattutto a teatro. A renderla famosa, però, è stato il ruolo di ‘Zingara della Luna Nera‘, nel programma televisivo Luna Park.

Nel 1981 l’attrice ha recitato nella serie tv Rosaura alle dieci, approdò anche sul grande schermo con una piccola parte recitata nel film Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Ha recitato anche nei film di Giuseppe Tornatore Il camorrista e Stanno tutti bene. Nel 1994 nel noto programma televisivo Luna Park vestiva i panni di cartomante che leggeva i tarocchi, ottenendo un’incredibile visibilità. L’anno dopo è stata la protagonista dello spin off La zingara, andato in onda per ben cinque anni.

Altri successi di Cloris Brosca e la sua vita privata: l’attrice ha trovato l’amore con Fabrizio Ammirati

Nel corso della sua lunga carriera l’attrice ha conquistato molti altri successi, recitando in serie tv come: La squadra, Casa famiglia, Raccontami e Paolo VI – Il Papa nella tempesta. Tornò anche sul grande schermo recitando piccole parti in film come Prova a volare, Te lo leggo negli occhi e Caos calmo, dopodiché ha iniziato a dedicarsi soprattutto al teatro.

Dal 2021 Cloris Brosca cura una rubrica nel programma televisivo Citofonare Rai 2, nei mesi scorsi l’abbiamo invece vista a Il Paradiso delle Signore, dove ha ricoperto ancora il ruolo di cartomante. Per quanto rigurda la sua vita privata, l’attrice da molti anni è legata sentimentalmente con il noto cardiologo Fabrizio Ammirati. I due si sono conosciuti al matrimonio del regista del programma Luna Park, Riccardo Donna e sono convolati a nozze nel 2001. Entrambi sono sempre stati molto riservati, infatti preferiscono tenere la loro sfera personale lonrana dai riflettori. Ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona si lascerà sfuggire nuove rivelazioni sulla sua vita professionale e privata? Lo scopriremo.

