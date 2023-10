Chi è Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto/ Il tradimento: “Purtroppo è successo, però…”

Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto; un amore più forte dei dissidi

Clotilde Courau è legata ad Emanuele Filiberto da oltre vent’anni; una storia d’amore suggellata nel 2003 dal matrimonio ma che nel corso del tempo non è risultata immune ad alcuni dissidi di coppia, serenamente surclassati. La moglie del principe di Savoia non è però nota per le dinamiche sentimentali coll marito; da giovanissima ha iniziato a farsi largo nel mondo dell’arte, affermandosi come una delle attrici più apprezzate e di maggior successo.

Clotilde Courau – moglie di Emanuele Filiberto – ha mosso i primi passi nell’ambito della recitazione a soli 16 anni e partendo dalla gavetta teatrale. Il suo debutto ufficiale risale all’età di 20 anni con la compagnia di Francis Huster, tra le più ambiziose del settore. Dal 1990 in poi arriveranno le grandi occasioni in ambito cinematografico che le garantiranno il successo sperato e meritato.

Tornando alle vicende sentimentali, come anticipato Clotilde Courau è sposata con Emanuele Filiberto dal 2003. Dopo le nozze ha chiaramente acquisito anche il titolo nobiliare di principessa. Ad impreziosire ulteriormente la loro storia d’amore sono arrivate anche due splendide bambine, Vittoria e Luisa, oggi più che adolescenti. Il loro rapporto ha rischiato in alcune circostanze di venir compromesso, come raccontato in alcune occasioni dallo stesso principe di Savoia. Nello specifico, i dissidi di coppia sarebbero sorti per via dei tradimenti. “Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni…”, queste le parole di Emanuele Filiberto – riportate da Il Messaggero – riferite alle anticipazioni dell’intervista a Belve.

Dalle anticipazioni di Belve – con ospite Emanuele Filiberto – sono emersi ulteriori dettagli in riferimento ai tradimenti nel rapporto con sua moglie Clotilde Courau. “Se la coppia conduce una vita per cui il tradimento è contemplato? Sì, è così. C’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti”. Questo quanto dichiarato dal principe di Savoia intervistato da Francesca Fagnani; il suo pensiero è confermato dalle evidenze dato che a prescindere dalle divergenze, l’amore con l’attrice francese continua da oltre vent’anni.











