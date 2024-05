Chi è Conchita Wurst, ospite all’Eurovision 2024: ha un fidanzato?/ Dolorosa confessione: “Ricattata dall’ex”

Conchita Wurst, chi è l’ospite dell’Eurovision 2024: mistero sulla vita privata, ha un fidanzato?

A dieci anni esatti dalla sua vittoria nel 2013, Conchita Wurst sarà all’Eurovision 2024 come ospite. Per molti è un gradito ritorno dopo anni in cui di lei si sono un po’ perse le tracce ma chi è Conchita Wurst? Classe 1988 Thomas ‘Tom’ Neuwirth, questo il vero nome dell’artista, è nata a Gmunden in Austria precisamente il 6 novembre. Sin da piccolo si appassiona alla musica e inizia la sua carriera in una band. E solo con gli anni successivi che cuce adosso un personaggio femminile.

Diventa così Conchita Wurst nel 2011, ed è una vera e propria Drag Queen che conquista il pubblico europeo pochi anni dopo, nel 2013 partecipando, appunto, all’Eurovision 2024 il brano Rise Like a Phoenix, controverso inno alla vita e alla verità e vincendolo. Artista istrionica e fuori dal comune, Conchita prima ha conquistato tutti con il suo look curatissimo: trucco e barba folta e poi per le sue doti canore notevoli. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata vige il massimo riserbo.

Eurovision 2024, Conchita Wurts ha un fidanzato? Lei dichiara: “In passato il mio ex mi ha ricattato”

Sulla vita privata di Conchita Wurst si sa realmente molto poco. Non è chiaro se ha un fidanzato ma secondo gli ultimi rumor pare che sia single. Nei anni scorsi si è vociferato un possibile flirt con il collega cantante Jacques Patriaque, che si dedica al boylesque (versione maschile del burlesque) ma in seguito i due hanno rivelato di essere solo una coppia artistica sul palco. In una recente intervista, invece, la cantante ha rivelato di aver subito minacce dal suo ex fidanzato in passato. È emerso che un suo ex fidanzato l’avrebbe minacciata di rivelare una verità dolorosa sul suo conto. Per questo, avrebbe deciso di giocare ‘d’anticipo’ e confessare sul suo Instagram di essere sieropositiva.











