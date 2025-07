Corrado, chi è il marito di Marina Donato: icona della televisione italiana, la compianta produttrice era sua anima gemella e braccio destro.

Il mondo della televisione e i suoi affetti più cari piangono la triste e improvvisa scomparsa di Marina Donato; volto celebre della produzione tv e nota anche per una storia d’amore che ha sempre attirato grande curiosità. Suo marito era Corrado, gigante vero e proprio del piccolo schermo e con il quale ha avuto modo di forgiare pagine di storia indimenticabili del mondo dello spettacolo.

La storia di Corrado – marito di Marina Donato – coincide con quella della televisione italiana; tra i conduttori più celebri e amati di sempre e lei, seppur in un settore differente, ha condiviso per anni la medesima passione per il piccolo schermo. Lui sotto la luce dei riflettori, lei nelle retrovie ma con un encomiabile e magistrale talento da produttrice televisiva. Non solo anime gemelle, Marina Donato era il suo braccio destro nella sfera professionale; lo dimostra il contributo ad alcuni programmi iconici di suo marito Corrado, da ‘La Corrida’ a ‘Il pranzo è servito’.

Corrado, marito di Marina Donato: una promessa d’amore che dura nel tempo

Ma quando sboccia l’amore tra Marina Donato e Corrado? Il primo incontro risale agli anni settanta, diversi anni prima della scelta di convolare a nozze rendendo quel sodalizio d’amore ancor più stretto e indissolubile. Il matrimonio è stato celebrato nel 1996, tra anni prima della scomparsa dello storico conduttore e dopo 23 anni di convivenza.

Dopo la scomparsa di Corrado – marito di Marina Donato – la compianta produttrice non ha mai smesso di celebrare la sua figura anche per mantenere fede ad una sorta di simpatica scommessa rivelata in un’intervista. “Temeva che nessuno si sarebbe ricordato di lui, ma ho vinto io quella scommessa… Gli dissi che non era vero e sono sicura che dall’aldilà lo ha visto anche lui”. Un pensiero semplice ma che vale come rappresentazione di un amore totale, capace di sfociare in più ambiti del quotidiano senza mai creare frizioni o contrasti. Insomma, quella tra Marina Donato e Corrado è una promessa d’amore mai tradita e che continua anche oltre la forma terrena.

