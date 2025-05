Tutto su Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Cosimo Dadorante è uno dei protagonisti della seconda parte della stagione di Uomini e Donne attualmente in corso. Cosimo è arrivato in trasmissione per conoscere e corteggiare Tina Cipollari a cui, sin dal primo incontro, ha portato dei regali. Imprenditore pugliese di 47 anni, Cosimo ha subito conquistato tutti con la sua spiccata simpatia e il suo entusiasmo. Allegro, gentile, generoso e con la battuta pronta, Cosimo ha conquistato anche Tina con cui, però, non è scattata la famosa scintilla. Cosimo, infatti, è ancora ufficialmente single dopo la decisione di Tina Cipollari di concludere il trono senza scelta.

Per Cosimo, conclusa l’avventura a Uomini e Donne, è arrivato il momento di tornare ad occuparsi del lavoro. Il 47enne, infatti, è un imprenditore legato alla famiglia e alla terra. “I miei genitori mi hanno insegnato che i soldi non fanno la felicità, si può essere felici anche seduti su un asciugamano, sulla sabbia, bevendo una birra con la donna amata al fianco”, ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione.

Cosimo Dadorante e l’amore: il passato sentimentale del corteggiatore

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Cosimo Dadorante ha parlato anche del suo passato sentimentale svelando di non essere mai stato molto fortunato in amore. “L’amore va alimentato ogni giorno come una fiamma” ha dichiarato il corteggiatore che ha sempre fatto tanto per corteggiare le donne. Per Cosimo, infatti, è importante “prendersi cura di loro, essere presente, risolvere i loro problemi”.

Con Tina Cipollari, la scintilla non è scattata ma Cosimo ha vissuto un momento magico come quello del primo incontro: “Non parlo di uno sguardo di amore, ma di quello di una persona che ha capito chi sono e che voleva accogliermi nel suo mondo per darmi la grande opportunità di conoscerla e il grande onore di portarla a cena”, ha concluso.

