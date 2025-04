Tutto su Cosimo Dadorante: come è iniziata la carriera

Puntata dopo puntata, Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari, sta conquistando le simpatie del pubblico di Uomini e Donne. Il 47enne è un imprenditore e, per corteggiare Tina, non sta badando a spese. Di Cosimo, tuttavia, finora, non c’erano molte informazioni, ma oggi, a raccontarsi, è stato lui stesso sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Da piccolo raccoglievo i giornaletti che i miei famigliari non leggevano più e li vendevo fuori dal portone di casa mia”, ha raccontato Cosimo che, a 16 anni, ha cominciato a lavorare come dj.

Ha poi aperto un negozio di informatica con 500mila lire che la madre gli aveva dato: “Ho iniziato poi la formazione professionale e da lì onestamente anche un po’ ignaro dei margini e del tipo di lavoro e responsabilità che avrebbe comportato, non ho esitato a rimboccarmi le maniche”.

Cosimo Dadorante e il rapporto con i soldi

Oggi, Cosimo Dadorante ha un’ottima posizione professionale al magazine del dating show di canale 5 ha spiegato che i soldi non gli sono mai mancati. Inoltre, ha raccontato che, per lui, non sono mai stati importanti perché “i miei genitori mi hanno insegnato che i soldi non fanno la felicità, si può essere felici anche seduti su un asciugamano, sulla sabbia, bevendo una birra con la donna amata al fianco”.

Parlando di Tina Cipollari, infine, ha svelato che il giorno in cui l’ha incontrata per la prima volta, è stato il più bello della sua vita: “Non parlo di uno sguardo di amore, ma di quello di una persona che ha capito chi sono e che voleva accogliermi nel suo mondo per darmi la grande opportunità di conoscerla e il grande onore di portarla a cena”, ha concluso il corteggiatore pugliese che, lentamente, sta conquistando la bionda opinionista.