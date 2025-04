Tutto su Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Cosimo Mino Dadorante continua a corteggiare Tina Cipollari e a conquistare l’affetto del pubblico di Uomini e Donne. Simpatico, ottimista e sempre con la battuta pronta, Cosimo sta conquistando le attenzioni di Tina sia per il suo carattere che per le attenzioni che le riserva. “Ha saputo catturare la sua attenzione con la sua simpatia e la sua intraprendenza”, ha detto la bionda opinionista. Per conquistare il cuore di Tina, Cosimo non si è limitato a corteggiarla con parole, sorrisi e attenzioni, ma anche con regali importanti.

“Ha deciso di impressionarla con regali di un certo valore, come una collana di Swarovski e un bracciale, oltre a dedicarle una canzone”, è stato raccontato a Uomini e Donne. Successivamente, Cosimo ha portato Tina a Parigi e in Spagna e, in entrambe le occasioni, ha concesso alla Cipollari, la possibilità di fare shopping in negozi di lusso.

Cosimo mino Dadorante: ecco il lavoro del corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Cosimo Mino Dadorante ha spiazzato il pubblico portando in viaggio Tina Cipollari e inondandola di regali. Il corteggiatore tratta la bionda opinionista di Uomini e Donne come una vera regina e, nonostante Maria De Filippi l’abbia esortato a non spendere più troppo per Tina, continua a ricoprire la Cipollari di regali e attenzioni, ma che lavoro fa il corteggiatore dell’opinionista del dating show di Maria De Filippi?

sul suo profilo Instagram @mino_dadorante, il corteggiatore mostra uno stile di vita agiata fatto di vacanze esotiche e auto di lusso. Cosimo, infatti, come ha più volte sottolineato, è benestante grazie all’attività lavorativa che svolge quotidianamente. Il 47enne pugliese è un imprenditore ed è il direttore dell’ente di formazione Genesis Mesagne. Cosimo, tuttavia, prima di trovare una stabilità professionale ha iniziato a lavorare a 16 come dj e, successivamente, ha aperto un negozio di informatica con 500mila lire che la madre gli aveva dato.

