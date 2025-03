Cosimo Mino Dadorante e il viaggio a Parigi con Tina Cipollari

Cosimo Mino Dadorante, l‘imprenditore 47enne che sta corteggiando Tina Cipollari, apre la puntata di Uomini e Donne del 5 marzo 2025. Maria De Filippi manda subito in onda il filmato del viaggio a Parigi che comincia con l’incontro tra Tina e Mino. I due arrivano in albergo dove hanno due camere separate con una vista sulla Torre Eiffel. “Per questo viaggio non ho dormito tutta la notte”, dice Tina mentre Mino le mostra le carte di credito. “Sei pronta per fare guai finanziari?”, chiede ancora il corteggiatore con grande entusiasmo.

“Le cose se devi farle devi farle bene”, dice ancora Mino che riceve i complimenti da Tina per l’organizzazione. Dopo essersi sistemate, Tina accetta di uscire con Mino con cui, però, sceglie di visitare una zona particolare della capitale francese ovvero quella dedicata allo shopping evitando di visitare i vari monumenti.

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante: le dolci parole di lui

Durante lo shopping a Parigi, Tina e Cosimo si concedono anche del tempo per riflettere sul loro rapporto. “Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita. Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo”, dice Cosimo che stupisce Tina per le sue attenzioni. Al termine del filmato, Gianni Sperti ammette di essere stupito e che non si aspettava una Tina così. “Ho visto che hai fatto una visita culturale a Parigi”, commenta Maria De Filippi. “Lo scopo non era andare ai musei ma conoscerci”, dice ancora Tina.

“Cosimo è un uomo molto generoso, simpatico, divertente, ti dice sempre sì, non si ribella mai. Ha tutte le caratteristiche per stare con me“, dice ancora Tina in studio confermando l’intenzione di voler continuare a conoscerlo.