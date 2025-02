Tutto su Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari

Tra i corteggiatori di Tina Cipollari, quello che sta conquistando sempre più spazio è Cosimo Mino Dadorante, il 47enne titolare di un’agenzia immobiliare, amante dei viaggi e con tanti interessi. Sin dal primo incontro, Cosimo ha omaggiato Tina con alcuni regali. I due, poi, sono usciti anche insieme. Dopo l’appuntamento, Tina ha deciso di continuare a conoscere Cosimo che ha colpito Tina per l’intraprendenza e il carattere allegro ed entusiasta. Nonostante la presenza di altri uomini pronti a conoscerla e a corteggiarla, Tina non nasconde di essere interessata a Cosimo che considera una persona carina e con i giusti modi.

Cosimo, in studio, spiega che per conquistare una donna è necessario corteggiarla e coccolarla spiegando che, per rendere importante una donna, non è necessario fare regali costosi ma sono sufficienti le giuste attenzioni.

Cosimo Mino Dadorante e la proposta del viaggio a Parigi

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2025, Cosimo arriva nello studio con grandissimo entusiasmo omaggiando Tina con 72 rose rosse, un gioiello e la Tour Eiffel per un viaggio a Parigi. Il cavaliere spiega di aver già pensato all’albergo con la Spa e ad una cena al Moulin Rouge. Cosimo, inoltre, propone a Tina anche un giorno di shopping con una carta di credito senza limiti.

Il corteggiatore di Tina, inoltre, lascia a quest’ultima la possibilità di decidere quando partire promettendo di liberarsi dagli impegni professionali in qualsiasi momento. L’entusiasmo di Cosimo conquista Tina che, di fronte ai commenti degli altri corteggiatori, li invita a moderare i toni difendendo Cosimo che sembra quello con cui sta andando meglio la conoscenza.