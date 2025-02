Cosimo Mino durante, nuova esterna a Uomini e Donne con Tina Cipollari

La conoscenza tra Cosimo Mino Durante e Tina Cipollari continua. Sin dal primo incontro, Cosimo, pur essendo più giovane, è riuscito a colpire Tina Cipollari che ha deciso di conoscerlo sempre meglio. Tina, nella puntata di Uomini e Donne del 26 febbraio 2025, ha fatto un’altra esterna con Cosimo durante la quale lui le ha fatto una vera e propria serenata sotto il balcone della Casona. Poi ballano un lento sulle note di ‘My heart will go on’ di Celine Dion e replicano la scena del Titanic in cui Jack a Rose dice: ‘Ti fidi di me?!”: “Che bello guardarti negli occhi”.

In studio, Tina Cipollari conferma l’intenzione di voler portare avanti la conoscenza con Cosimo con cui sta davvero bene. “Mette tanta allegria, è una bella persona”, dice la tronista.

Cosimo Mino Durante e Tina Cipollari sempre più in sintonia

Per San Valentino, Cosimo le ha fatto recapitare un mazzo di rose ed una poesia scritta di proprio pugno: “Mi hai reso la giornata felice. E’ stato importante sapere che un uomo ti pensa, che ha avuto un pensiero per me. Mi ha fatto molto piacere”. Il cavaliere ribadisce che sta organizzando il viaggio a Parigi ma Maria De Filippi la invita a non sperperare il suo patrimonio.

Il viaggio a Parigi, però, non è l’unico regalo viaggio che Cosimo vorrebbe fare con Tina. Il corteggiatore, infatti, vorrebbe portarla in una meta a scelta tra Tenerife, Gran Canaria, Sharm o Maldive per battere la concorrenza con Angelo che sta provando a conquistare Tina con cui vorrebbe avere più contatto fisico.