Chi è Cristian Babalus, fidanzato Chanel Totti/ Il retroscena sul rapporto

Chanel Totti e Cristian Babalus, il nuovo amore “raccontato” sui social

Le notizie e speculazioni di gossip hanno generalmente un focus particolare sulle vicende riguardanti personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, specie nel settore della TV. Inevitabilmente però, con l’influenza sempre più ampia dei social era inevitabile che i vari content creator finissero sotto la lente di ingrandimento delle curiosità di cronaca rosa. A tenere banco negli ultimi giorni è infatti il fidanzamento tra Chanel Totti e Cristian Babalus, con annesse polemiche e retroscena offerti dall’ex fidanzata Martina De Vivo.

Inizialmente la storia tra Chanel Totti – figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi – e Cristian Babalus sembrava essere un’indiscrezione relegata alla fantasia dei social. Nelle ultime ore però entrambi sembrano essere usciti allo scoperto senza più remore rispetto alle critiche che hanno accompagnato la notizia. A confermare l’ufficialità della relazione sarebbe anche spuntato un video su Tik Tok con protagonisti proprio Chanel Totti e Cristian Babalus, intenti in teneri baci e carezze durante una serata in discoteca.

Cristian Babalus, l’ex fidanzata Martina De Viva lo accusa di tradimento con Chanel Totti

La relazione tra Chanel Torri e Cristian Babalus non è iniziata in maniera particolarmente serena; a scatenare il dibattito sui social era stata proprio l’ex fidanzata del ragazzo, Martina De Vivo. Secondo la Tiktoker, la figlia di Ilary Blasi avrebbe iniziato a sentire il suo nuovo fidanzato ancor prima che la relazione finisse, accusando dunque il giovane di tradimento. Dopo una serie di botta e risposta lo stesso Cristian Babalus è intervenuto su Instagram sottolineando la sua buonafede e smentendo le accuse di tradimento avanzate da Martina De Vivo.

Il post su Instagram di Cristian Babalus era stato prontamente condiviso anche da Chanel Totti, a testimonianza di un rapporto sempre più ufficiale. A dispetto della versione del giovane riportata sui social, Martina De Vivo ha comunque rilanciato le accuse di tradimento per di più affermando di avere addirittura le prove della sua tesi. In ogni caso, la Tiktoker ha desistito nel pubblicare i contenuti al fine di non voler più dare visibilità alla nuova coppia composta da Chanel Totti e Cristian Babalus e per concentrarsi maggiormente sulla propria figlia.











