Chi è Cristian, figlio di Viviana Pifferi: il ragazzo si è schierato fin dall'inizio della triste storia al fianco della mamma, contro la zia Alessia

Un’intera famiglia ancora avvolta dal dolore dopo quanto successo alla piccola Diana, la bimba di soli 18 mesi lasciata morire dalla mamma Alessia Pifferi dopo sei giorni di stenti. La piccola, lasciata in casa per fare una gita fuori con un uomo, aveva un solo biberon che oggi la mamma si dice convinta che bastasse. La famiglia di Alessia Pifferi continua a puntarle il dito contro: non solo Viviana, sua sorella, ma anche il figlio Cristian, nonché nipote della donna da poco condannata a 24 anni di carcere in sentenza d’appello.

Il ragazzo si è schierato fin dai primi istanti al fianco della mamma, Viviana, contro la zia Alessia e oggi saranno entrambi presenti a “Verissimo” per raccontare l’evoluzione di questa terribile storia di cronaca, visto anche il recente annullamento dell’ergastolo per la signora Pifferi. Ma chi è Cristian, il nipote figlio di Viviana Pifferi? Il ragazzo si è spesso fatto vedere in tv per parlare della tragedia che ha colpito la sua famiglia e solo di recente, dopo l’inizio del processo a carico della zia, ha affermato: “È una bugiarda e secondo me farebbe più bella figura a non fingere”.

Chi è Cristian, figlio di Viviana Pifferi: “Diana era sorridente e aveva sempre fame”

Il nipote di Alessia Pifferi nonché figlio di Viviana Pifferi, la sorella che non era in buoni rapporti con Alessia, ha raccontato ancora a “Pomeriggio Cinque”: “Diana era una bambina sempre sorridente, che aveva fame e cercava la pappa prendendoti il cucchiaio dalle mani: quelli potevano essere i segnali che la bambina aveva poco cibo”. Secondo Cristian, dunque, era poco nutrita. Da questi dettagli raccontati proprio dal ragazzo, si evince che il figlio di Viviana Pifferi frequentava la cuginetta Diana anche se sembrerebbe che i rapporti tra le due sorelle non fossero propriamente idilliaci, anzi.

Cristian fin dall’inizio si è fatto vedere in televisione per parlare della tragica morte di Diana, accusando la zia, che ha abbandonato la bimba di 18 mesi lasciandola sola in casa per sei giorni, fingendo di non conoscere le conseguenze di un’azione così crudele e insensata.