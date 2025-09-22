Appuntamento al buio per Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne: tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Tempo di presentazione a Uomini e donne con la nuova stagione che parte oggi, lunedì 22 settembre 2025. Dopo l’arrivo in studio di Flavio Ubirti, accolto da un grande entusiasmo di Tina Cipollari, Maria De Filippi presenterà al pubblico anche Cristiana Anania, la tronista di Uomini e Donne su cui la redazione punta dopo il successo ottenuto dal trono di Martina De Ioannon. 22 anni, Cristiana è nata e cresciuta a Palermo. con una grande passione per il canto, lavora come speaker radiofonica in una radio locale ed è molto attiva sui social dove, però, durante l’avventura sul trono di Uomini e Donne, non potrà condividere nulla.

Bellissima e giovanissima, Cristina ha affrontato la separazione dei genitori ma non perde fiducia nell’amore e l’avventura sul trono di Uomini e donne dove, nella prima puntata ha incontrato diversi ragazzi che hanno partecipato ad un appuntamento al buio, spera di trovare l’amore.

Cristiana Anania: cosa cerca sul trono di Uomini e Donne

“Sono un vulcano di energia, sempre pronta a realizzare tante cose” – racconta Cristiana Anania nel video di presentazione per Uomini e Donne in cui, da una parte, si definisce “simpatica e solare” e, dall’altro, ammette di essere “permalosa e logorroica”. “Ci sono stati tantissimi buchi neri che mi hanno portata a crescere prima. Sono figlia di genitori separati. Ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente ho avuto i miei nonnini, Rosanna e Michele. Mi hanno accompagnato dall’infanzia, mi hanno dato protezione e certezze”, dice ancora la tronista.

E su cosa cerca a Uomini e Donne, aggiunge: “Finalmente ho l’opportunità di trovare un fidanzato e provare quelle emozioni che solo l’amore può dare. L’amore per me è vita. Ho una voglia di vivere che nessuno può spegnere”.