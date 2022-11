Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri/ “Impossibile odiarlo”, perdono dopo che…

Massimo Ranieri e l’amore di sua figlia Cristiana: “Mia madre non disse mai una parola contro di lui”

Cristiana Calone e Massimo Ranieri si sono avvicinati quando lei era ormai grande. Il cantante per molti anni aveva deciso di non riconoscerla e il rimpianto di questa decisione, tuttora, lo divora vivo. “Sono ferite che non si rimarginano al di là della figlia e di mio nipote, che adoro”, ha raccontato l’artista partenopeo in una intervista a Verissimo di non molto tempo fa. Massimo Ranieri non si spiega come sia potuto accadere, ma è convinto che la giovane età e l’inesperienza abbiano giocato un ruolo chiave nell’allontanamento dell’epoca da Cristiana.

“Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”, ha detto Ranieri. Fortunatamente, sua figlia Cristiana, non ha mai provato un sentimento d’odio nei suoi confronti. Tutt’altro: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”.

Cristiana Calone e il perdono a papà Massimo Ranieri: “Non si vive d’astio”

Così la figlia del famoso artista campano ha ribadito più volte, nel corso degli anni, di non aver mai nutrito sentimenti negativi verso papà Massimo. Anche se per molto tempo si era limitata a osservarlo in televisione. “Un giorno chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: ‘Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione’. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.

Un messaggio di speranza e fiducia, quello che Cristiana ha sempre condiviso col pubblico, lo stesso che papà Massimo ha saputo cogliere, seppur tardivamente. “Quando è venuta al mondo non sono riuscito ad afferrare subito il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia”, ha scritto non molto tempo fa a proposito di sua figlia Cristiana Calone. Ciò che è successo, ormai, non si può cambiare. Ma ciò che conta, oggi, è che Massimo e Cristiana sono più vicini che mai.











