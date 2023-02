Chi è Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony (Antonio Ciacci)/ Malattia e vita privata

Cristiana Ciacci, il profondo rapporto con il padre Little Tony

Il ricordo di Little Tony è sempre vivido anche dopo 10 anni dalla sua scomparsa, come dimostrato dai tantissimi messaggi in suo onore in occasione del compleanno che avrebbe festeggiato lo scorso 9 febbraio. Una delle persone che ha spesso regalato aneddoti e ricordi inediti sul conto del grande artista sammarinese è stata la sua unica figlia, Cristiana Ciacci, avuta dalla longeva relazione con Giuliana Brugnoli.

Cristiana Ciacci, figlia del compianto Little Tony – nome d’arte di Antonio Ciacci – oltre ad aver offerto spesso contributi legati al ruolo paterno, tra aneddoti e ricordi emozionanti, nella sua vita ha più volte tentato di seguire le orme del genitore senza però riuscire a riscuotere il medesimo successo. Come da lei stessa raccontato in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa a Domenica In, alcuni problemi di salute, legati all’anoressia, arrestarono i suoi desideri oltre a logorare i rapporti con il padre: “Lui non la concepiva come malattia: per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola, non ho mai fatto in tempo a spiegargli“.

Cristiana Ciacci, un tour in giro per l’Italia in onore del padre Little Tony

A dispetto dei problemi di salute e delle difficoltà nel rapporto paterno, Cristiana Ciacci ha sempre dichiarato di aver avuto un legame profondo con il padre, Little Tony. Non a caso, negli anni ha sempre cercato di mantenere vivo il ricordo dell’arte paterna come dimostrato dal recente progetto Little Tony Family. Si tratta di un vero e proprio tour dove porta in giro per l’Italia i più grandi successi del padre. Sulla falsariga del progetto musicale, ne ha anche avviato uno editoriale con il libro “Mio padre Little Tony”.

Per quanto riguarda la vita privata di Cristiana Ciacci, la donna nel corso della sua vita ha avuto ben 3 matrimoni che hanno portato alla nascita di 5 figli: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Attualmente, non è noto se la figlia del grande Little Tony sia impegnata o single, vista la sua necessità di mantenere il massimo riserbo sulla vita sentimentale viste le difficoltà avute in passato. Anche dai social infatti non sono molte le informazioni deducibili rispetto alla sua vita privata; condivide principalmente contenuti legati alla sua attività professionale e in memoria del padre.











