CRISTIANA POLEGRI, MOGLIE DI STEFANO FRESI/ Promessa di matrimonio in diretta

Cristiana Polegri, moglie di Stefano Fresi: la promessa di matrimonio

Ospite di “Da noi… A Ruota Libera”, Stefano Fresi si racconta cominciando a parlare della sua carriera al cinema, iniziata per caso mentre era sul palco con “I tre moschettieri”: “Ero a teatro e Michele Placido venne a vedere Riccardo Scamarcio per Romanzo Criminale. E prese anche me. Arrivato lì al provino lui mi disse che non avrei dovuto farlo, che ci saremmo visti direttamente sul set. C’erano mostri sacri come Favino, Kim Rossi Stuart… A volte mi trovo a fare dei provini per ruoli che non mi sento poi di fare e quando è così suggerisco quale sia secondo me l’attore adatto”. Con lui, nel corso del programma, anche Cristiana Polegri, alla quale con la complicità di Francesca Fiandini, l’attore promette il matrimonio, rivelando poi: “Ci dovevamo sposare, poi abbiamo rimandato tutto per la pandemia. Ora sto firmando questa cosa, e non va la penna… Non è un caso!”.

Condividere la medesima passione può a volte essere un valore aggiunto quando si tratta di rapporti sentimentali. Sarà forse questo il segreto di Cristiana Polegri e Stefano Fresi, accomunati dall’amore per la recitazione per quello reciproco che li lega da quasi vent’anni. Entrambi hanno infatti avuto modo di farsi apprezzare dal grande pubblico tanto sul piccolo schermo quanto al cinema; proprio dal set nasce la loro storia d’amore che oggi li vede, anche sui social, più affiatati che mai.

Cristiana Polegri, moglie di Stefano Fresi, ha avviato la sua carriera artistica prima al teatro; una sorta di anticamera per il successo che poi l’ha consacrata in tv e al cinema. Classe 1971, la donna vanta tra l’altro un curriculum piuttosto ampio e che non si ferma unicamente alla passione per la recitazione. Cristiana Polegri è infatti anche una stimata vocal coach oltre che insegnante di musica e sassofono. Proprio quest’ambito rappresenta una passione parallela a quella della recitazione; non a caso, da giovane ha frequentato la Scuola Popolare di Musica di Roma arrivando poi a laurearsi al conservatorio.

La poliedricità di Cristiana Polegri – moglie di Stefano Fresi – è ascrivibile chiaramente anche al contesto della recitazione. Non solo con il suo volto, ma anche con la voce; l’attrice è infatti spesso impegnata come doppiatrice di pellicole internazionali. Nel merito del suo amore per Stefano Fresi, come anticipato entrambi non hanno mai celato i loro sentimenti pur evitando l’eccessiva esposizione mediatica. In particolare, sono innumerevoli le condivisioni social dove mettono in risalto la purezza di un sentimento che di recente è arrivato alla tappa dei 17 anni.

“Il mio amore segue ogni mio passo con attenzione, pazienza, dedizione e amore“, questa una delle tante didascalie al miele scelta da Cristiana Polegri per una foto in compagnia di suo marito Stefano Fresi. Una testimonianza eloquente di come il sentimento che li lega sia ulteriormente impreziosito dalla condivisa passione per la recitazione. E ancora: “17 anni d’amore con quest’uomo… Meglio di così!”, scriveva l’attrice su Instagram in occasione del diciassettesimo anniversario con Stefano Fresi.











