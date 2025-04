64 anni e non sentirli. Rita Rusic, nonostante la sua età, sembra molto molto più giovane e oltre a mostrare meno anni di quelli che ha esteticamente, anche dal punto di vista degli anni “percepiti”, l’attrice e produttrice è messa molto bene. Rita Rusic è fidanzata, ormai da qualche anno, con Cristiano Di Luzio. La particolarità della loro relazione salta presto all’occhio analizzando le rispettive carte di identità: lui ha infatti ben trent’anni in meno di lei. Nel corso della sua vita, la produttrice cinematografica ha avuto in diverse occasioni partner più giovani: dopo la fine del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori si è infatti spesso legata a uomini più giovani, ma con Cristiano ha raggiunto il suo “record”.

“Una relazione così non è semplice, intendo asimmetrica: sono stata da entrambe le parti, quando mi sono sposata con Vittorio avevo 20 anni e lui 38” ha raccontato Rita Rusic al settimanale “Chi”, ricordando il suo matrimonio con il produttore cinematografico, che allo stesso modo era “sbilanciato” dal punto di vista anagrafico. Da parte dell’attrice e produttrice, dunque, vi è la consapevolezza di un rapporto che non sempre è alla pari. Nonostante ciò, come spiegato dalla Rusic, vivere una storia di questo tipo è possibile ma solamente se lo si fa senza ansie e angosce continue. “Se tutto è sospetto allora non vivi il bello della relazione” ha sottolineato la produttrice cinematografica. Tra loro, dunque, nonostante la differenza di età le cose procedono alla grande: la coppia è sempre più complice e unita.

La differenza di età tra il fidanzato di Rita Rusic, Cristiano Di Luzio, e la produttrice cinematografica, non è poca: i due, nonostante ciò, sono molto uniti e felici insieme. Come raccontato proprio dall’attrice di origine croata, tra loro va tutto bene ma ciò è possibile anche perché singolarmente sono due persone profondamente appagate e soddisfatte delle proprie vite e questo permette loro di essere felici anche insieme.

Il modello, fidanzato di Rita Rusic, è nato ad Anzio nel 1990 e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello: in passato ha preso parte a Ciao Darwin, la sua prima esperienza televisiva prima di Pechino Express. Nel 2022, infatti, la coppia ha partecipato al reality itinerante, formando la coppia de “I Fidanzati”.

