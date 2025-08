Chi è Cristiano Malgioglio? Paroliere, cantante, giudice di Amici di Maria De Filippi e di Tale e Quale Show

Uno dei parolieri più apprezzati del panorama musicale italiano è senza dubbio Cristiano Malgioglio che è ancora sulla cresta dell’onda dopo svariati anni di carriera sulle spalle. Si esibisce sul palco di Battiti Live, tornerà nel ruolo di giudice di Tale e Quale Show per non parlare del prossimo anno quando dovrebbe tornare al serale di Amici di Maria De Filippi.

Nato in Sicilia, il cantante ha vissuto per dieci anni in Australia per poi tornare in Italia a cercare fortuna e stabilità. Ha lasciato la sua terra per cercare fortuna in Liguria e più precisamente a Genova dove viveva la sua sorella. Ha avuto modo di conoscere Luigi Tenco, Gino Paoli e Fabrizio De André. E da quel momento che la musica è diventata il suo mestiere.

Cristiano Malgioglio carriera: ha scritto canzoni per Mina, Iva Zanicchi e tante altre

Ha scritto per le più importanti cantanti italiane, Cristiano Malgioglio: da Mina a Iva Zanicchi passando per la grande Raffaella Carrà. Dopo la musica, però, la televisione è il suo grande amore, iniziata venticinque anni fa, quando era la spalla di Massimo Giletti in Casa RaiUno per poi essere l’opinionista ne I Raccomandati da Carlo Conti.

Arriva poi all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura per poi arrivare a X-Factor, Quelli che il calcio, Io Canto fino al grande rispolvero nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco, da quel momento non si è più fermato, tornando anche a incidere brani orecchiabili al fine di centrare il tormentone estivo. Carlo Conti, poi, l’ha voluto come co-conduttore durante il suo Festival di Sanremo 2025. Stando a quello che dice lui ha avuto rapporti stretti con diverse star tanto da avere i loro numeri di cellulare, come ha svelato spesso a Tale e Quale Show (e ci si chiede chi sia il suo fidanzato).

