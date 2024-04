Chi è Cristina Bertone, moglie di Michele Maisano/ “Mi sono innamorata più di lui che dell’artista…”

Cristina Bertone, moglie e musa ispiratrice del cantante Michele Maisano

Michele Maisano è senza dubbio tra i principali interpreti della musica italiana: una carriera longeva e luminosa caratterizzata da picchi che hanno scritto pagine importanti della cultura artistica. Come spesso accade nel contesto, anche lui ha avuto come musa ispiratrice un grande amore: sua moglie Cristina Bertone, con la quale condivide gioie e soddisfazioni tra professione e vita privata da quasi trent’anni.

Partendo dagli albori della loro storia d’amore, Michele Maisano e Cristina Bertone si sono conosciuti nei primi anni ‘90. Dopo diversi anni insieme hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio nel 2005; occasione che spinse l’artista ad impreziosire quel momento realizzando un brano dedicato proprio alla moglie dal titolo “Perchè ti amo”.

Michele Maisano, le parole di sua moglie Cristina Bertone: “E’ un uomo profondamente onesto…”

Cristina Bertone, nonostante la notorietà del marito, è molto discreta e attenta nel separare vita professionale e privata; nonostante ciò, in diverse interviste ha spesso decantato la bellezza della storia d’amore con Michele Maisano. “Lui è un uomo profondamente onesto; mi sono innamorata più di lui che dell’artista; anche perché dell’artista non mi ero proprio innamorata…”. Queste le parole della moglie del cantante in un’intervista di alcuni mesi fa ad “Oggi è un altro giorno”.

Cristina Bertone – moglie di Michele Maisano – aveva dunque scherzato a proposito del primo incontro con il cantante ma dalle sue parole si evince come tra i due sia stato quasi amore a prima vista. Sempre nel corso dell’intervista del programma di Serena Bortone, anche il cantante ebbe modo di decantare la bellezza della loro unione che si appresta a raggiungere la soglia dei 30 anni. “Mia moglie mi accompagna da sempre; siamo sposati da 17 anni ma stiamo insieme da 27”.











