Cristina Ferrara, nuova esterna con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Cristina Ferrara torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del 16 aprile 2025. La corteggiatrice che vive a Milano, dopo un durissimo scontro con Gianmarco Steri, oggi, vivrà un momento decisamente diverso. Dopo il primo bacio tra Nadia e Gianmarco, Cristina non aveva avuto reazioni scatenando la rabbia del tronista che non aveva nascosto di essere visibilmente infastidito dalla mancata reazione della corteggiatrice che si è difesa sostenendo di essere libera di poter reagire come meglio crede anche di fronte ad un bacio a cui, poi, ammette di non dare importanza.

Dopo due esterne con Nadia, Gianmarco ha così deciso di portare in esterna proprio Cristina con cui ha vissuto un momento tenero e romantico. I due, così, si sono riavvicinati e, nonostante il ritorno della pace, non c’è stato alcun bacio.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: lei ammette i sentimenti a Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, Gianmarco Steri ha più volte accusato Cristina Ferrara di non sentire il suo interesse. La corteggiatrice, durante l’esterna trasmessa nella puntata di Uomini e Donne del 16 aprile, cambia atteggiamento e mostra la sua parte più tenera e dolce del suo carattere. In esterna, i due tornano ad avvicinarsi ma non arriva nessun bacio.

Al termine dell’esterna, Cristina arriva in studio e, nonostante un commento provocatore di Nadia, la Ferrara sceglie di non rispondere concentrandosi su Gianmarco il quale vorrebbe sentire di più il suo interesse. Cristina, pur facendo fatica ad esprimere i propri sentimenti, oggi decide di aprire il proprio cuore ammettendo di provare qualcosa di forte per il tronista ma le rivali Nadia e Francesca non sembrano crederle.