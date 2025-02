Cristina Ferrara, nuova esterna e confronto con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Sono ancora tante le ragazze che stanno provando a conoscere e corteggiare Gianmarco Steri che, finora, sembra abbia una preferenza per Francesca con cui ha fatto un’esterna importante portandola nel campetto che frequentava da adolescente. Tra le corteggiatrici di Gianmarco, tuttavia, spunta anche Cristina Ferrara, una bellissima ragazza con cui il tronista ha deciso di fare un’altra esterna. Nella puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio 2025, oltre ad eliminare alcune ragazze per le quali non prova alcun tipo di interesse, Gianmarco si è confrontato con altre due ragazze con le quali, invece, ha deciso di fare delle esterne.

Gianmarco è uscito con Nadia e con Cristina con cui, tutto, sembra sia andato per il meglio. Cristina, dunque, continua ad essere tra le ragazze che, per il momento, piacciono di più al tronista.

Tutto su Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Cristina Ferrara ha 27 anni, è di Napoli ma vive a Milano. Ha colpito Gianmarco indiscutibilmente per la sua bellezza al punto che il tronista ha scelto di portarla in esterna per conoscerla meglio. Cristina è laureata in design, diplomata in danza e lavorare in un centro medico come assistente. Su Instagram è seguita da quasi 20mila followers e nelle foto condivise sfoggia tutta la sua bellezza.

Cristina, inoltre, ha conquistato le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne per la sua amicizia con un volto del passato del dating show di canale 5. La Ferrara, infatti, è amica di Rama Lila Giustini che ha corteggiato l’ex tronista e attore spagnolo Jonas Berami.