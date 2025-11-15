Chi è Cristina Ferrara? Tutto sull'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri e il suo presunto flirt con Raul Dumitras

Cristina Ferrara, classe 1997 e originaria di Napoli, è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri. Prima di approdare nel dating show, aveva intrapreso una carriera diversa, diplomandosi in danza e laureandosi in design, per poi lavorare come assistente in un centro medico milanese. Sin dall’inizio, Gianmarco era rimasto molto colpito da lei, arrivando a sceglierla lo scorso maggio. Dopo aver passato l’estate insieme, tra crisi e rumors, i due hanno poi annunciato la rottura ufficiale lo scorso settembre.

Tuttavia, solo poche settimane dopo la separazione, Gianmarco è stato beccato in compagnia di Martina De Ioannon, la donna che Steri aveva corteggiato fino a pochi minuti prima di salire sul trono. Da lì, Cristina ha deciso di rompere il silenzio, sfogandosi sui social e spiegando di essersi sentita presa in giro. Successivamente, i due hanno avuto un ultimo confronto negli studi del programma di Canale 5, durante il quale entrambi hanno attribuito la rottura ai continui litigi che avevano reso il rapporto insostenibile. Nonostante ciò, Cristina ha comunque sottolineato che, a suo avviso, Gianmarco non avrebbe sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso nei suoi confronti.

Cristina Ferrara e Raul Dumitras: il gossip

Ad ogni modo, dopo la rottura con Gianmarco Steri, pare che anche Cristina Ferrara abbia voltato velocemente pagina. In particolare, si è parlato di un presunto flirt con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, con cui aveva partecipato a Temptation Island nell’estate del 2024. Tuttavia, i due non hanno ancora confermato nulla, dunque è possibile che si trattasse di una frequentazione leggera. Tra l’altro, negli ultimi giorni, Cristina ha continuato a lanciare frecciatine social a Gianmarco, segno di un rancore che sembra essere ancora vivo.