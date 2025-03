Tutto su Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo momento dedicato al trono di Gianmarco Steri. Il percorso del tronista è ormai entrato nel vivo e, dopo l’eliminazione a sorpresa di Liane, il tronista si sta dedicando alla conoscenza delle altre corteggiatrici tra le quali spicca la presenza di Francesca a cui ha dato il primo bacio da tronista. Tra le corteggiatrici che, tuttavia, hanno conquistato le sue attenzioni c’è Cristina Ferrera che, sin dal primo incontro, si è fatta notare per la sua bellezza, ma anche per il carattere forte e deciso.

Cristina vive a Milano, lavora in un centro estetico come assistente, è diplomata in danza e laureata in design. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, il web ha scoperto anche l’amicizia che la lega ad u8n ex volto del programma di Maria De Filippi ovvero Rama Lila Giustini che ha concluso il suo percorso da corteggiatrice come la scelta di Joan Berami.

Cristina Ferrara: le scuse a Gianmarco Steri e la rivelazione sul passato

Nella scorsa puntata, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno litigato per un commento del tronista che ha accusato Cristina di avere alcune reazioni costruite ammettendo di non credere totalmente alle sue parole. Nella puntata del dating show di canale 5 del 13 marzo 2025, invece, i due si rivedono in esterna. Cristina chiede scusa a Gianmarco per l’atteggiamento della scorsa volta e tra i due non mancano abbracci e piccole attenzioni.

In studio, dopo il filmato dell’esterna, Cristina ribadisce le proprie scuse a Gianmarco perché ammette di essere sfuggente e spiega a cosa è dovuto tale atteggiamento. La corteggiatrice, infatti, ammette di non fidarsi degli uomini a causa di alcune delusioni sentimentali affrontate in passato ma si dice pronta a rimettersi in gioco.

