Cristina Ferrara è una delle due corteggiatrici di Gianmarco Steri arrivate fino alla fine del suo trono a Uomini e Donne. Il suo percorso è stato ricco di alti e bassi e si conclude nella puntata in onda eccezionalmente questa sera, 30 maggio, su Canale 5. Ma chi è davvero Cristina? Cosa sappiamo di lei? La corteggiatrice di Gianmarco ha 27 anni, è originaria di Napoli ma vive a Milano. Proprio nello studio di Uomini e Donne ha raccontato di essere laureata in design e di avere anche un diploma in danza.

Tuttavia, Cristina Ferrara lavora come assistente in un centro medico. Uomini e Donne ha dato alla corteggiatrice grande visibilità: tanti sono, infatti, i suoi follower (al momento in cui scriviamo 157mila ma potrebbero aumentare già dopo la scelta) sul suo profilo Instagram cristinaynaferrara, dove si mostra in tutta la sua bellezza tra selfie e scatti in location da sogno.

Chi è Cristina Ferrara: l’amicizia con una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Proprio dalle foto pubblicate da Cristina su Instagram scopriamo che una sua grande amica è proprio un volto noto del dating show di Canale 5: parliamo di Rama Lila, che anni fa è stata corteggiatrice e poi la scelta di Jonas Berami, celebre attore spagnolo, tronista allora a Uomini e Donne. Oltre che un’amicizia, le due corteggiatrici hanno quindi lo stesso destino: quello di essere la scelta di un tronista di Uomini e Donne.

Le anticipazioni della puntata speciale di questa sera ci svelano, infatti, che sarà proprio Cristina Ferrara la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, dopo un percorso lungo mesi, ha preferito lei alla rivale Nadia Di Diodato, che abbandonare lo studio con grande amarezza.

