CHI È CRISTINA LA MADRE DI NIKO CUTUGNO? IL COLPO DI FULMINE IN…

Chi è Cristina la madre di Niko Cutugno, e cosa sappiamo della donna con cui il cantautore aveva avuto una storia extra-coniugale da cui era nato appunto il suo unico erede? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo sabato e nella consueta puntata che ci apprestiamo a vedere tra poco su Canale 5 uno dei protagonisti della sempre ricca scaletta di ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin sarà proprio il 36enne primogenito, oltre che unico figlio, dell’artista che ci ha lasciato all’età di 80 anni quasi due estati fa. Meno invece si conosce a proposito della madre dell’uomo, protagonista di una liaison tenuta nascosta per tanto tempo a Carla Galli, sua moglie (parliamo di lei quest’oggi in un pezzo a parte, NdR): raccontiamo dunque chi è Cristina la madre di Niko Cutugno, e del suo rapporto con Toto.

Per scoprire chi è Cristina la madre di Niko Cutugno, dobbiamo necessariamente affidarci alle interviste concesse negli ultimi anni dal figlio di Toto e da alcune rivelazioni fatte dal diretto interessato una volta che questa delicata vicenda era venuta a galla (portandolo, tra l’altro, a riconoscere proprio quel bambino, di comune intesa con sua moglie Carla). Come sappiamo, infatti, nel corso del lungo matrimonio con la sua unica moglie, l’artista non ebbe figli eppure divenne padre alla fine degli Anni Ottanta a seguito di una breve relazione extraconiugale con Cristina, la madre di Niko: tutto nacque da un incontro fortuito, durante un viaggio in aereo, con questa ex hostess di cui tuttavia non conosciamo molto.

NIKO CUTUGNO, “PAPA’ MI DICEVA DI ESSERE UN INGEGNERE: NON SAPEVO CHE…”

Anche per questo motivo ci affidiamo alle parole del figlio per raccontare chi è Cristina la madre di Niko Cutugno, e cosa ha comportato crescere quel bambino: “Papà era già sposato e per tutta la vita ha coltivato due famiglie” aveva raccontato qualche tempo fa il 36enne, spiegando che l’artista spesso passava a trovarli, ma senza che lui sapesse davvero chi fosse e nemmeno che era un cantante famoso. “Papà veniva e se ne andava” aveva aggiunto Niko a proposito di quell’uomo ritenuto un ingegnere “costretto a stare lontano da casa”. Ma era solo un castello di bugie messo su dall’uomo che, tuttavia, messo alle strette dagli scatti pubblicati da una rivista, decise di confessare tutto alla moglie Carla (ma di questo parliamo più diffusamente nel breve ritratto dedicato alla donna).

E qual è invece il ricordo dell’artista nell’altra famiglia in cui viveva? A rivelarlo, aggiungendo altri pezzi al nostro racconto su chi è Cristina la madre di Niko Cutugno, è lo stesso figlio che in una bella intervista concessa ai microfoni di Radio DeeJay aveva parlato dell’uomo come di una persona buona e premurosa, ma allo stesso tempo molto possessiva e dal carattere un po’ narcisista: “Lui era una persona estremamente controllante, narcisista, era anche molto possessivo. Non ha mai accettato l’idea di essere lasciato” erano state le parole di Niko che poi aveva aggiunto anche un ricordo personale che riguarda mamma Cristina. “A un certo punto nella vita di mia madre era subentrato un altro uomo: ma lei non avrebbe dovuto avere altre relazioni, mentre lui ne aveva durante il loro rapporto”. Questo atteggiamento di Cutugno senior pare provocò infatti un periodo di depressione nella stessa donna.