Chi è Cristina Marino, attrice italiana/ Ho conosciuto mio marito Luca Argentero sotto una palma…”

Cristina Marino, dalla passione per la danza al successo sul grande schermo

Cristina Marino rappresenta uno dei volti più apprezzati del cinema italiano; una carriera che riceve il primo slancio in tenera età, a 14, grazie alla pellicola “Amore 14” – di Federico Moccia – e che traccia per l’attrice la strada verso il successo. Come riporta il portale DiLei, in realtà la prima passione della moglie di Luca Argentero non è la recitazione; da giovanissima coltiva la passione per la danza frequentando anche una prestigiosa accademia di Milano.

L’amore per la danza di Cristina Marino viene guastato – come racconta il portale – da un brutto infortunio che ne pregiudica le ambizioni e porta la giovane a spostare il baricentro dei suoi progetti appunto verso la recitazione e il cinema. Dopo il debutto in “Amore 14” ottiene diversi ruoli degni di nota: da “Vacanze ai Caraibi” a “Tafanos”, passando per “Il talento del calabrone”.

Cristina Marino e la genesi dell’amore per il marito Luca Argentero: “Eravamo a Santo Domingo…”

Al di là dei meriti professionali, spesso ha attirato l’attenzione degli appassionati anche la vita privata di Cristina Marino. Da quasi 10 anni è legata a Luca Argentero, anche lui volto cardine del mondo della recitazione italiana. Le nozze sono state celebrate nel 2021, dopo la nascita l’anno precedente della prima figlia Nina Speranza. Intervistata da Diletta Leotta nel podcast “Mamma Dilettante”, l’attrice ha rivelato anche il simpatico aneddoto che ha propiziato il primo incontro con l’attuale marito e collega.

“Ci siamo conosciuti sotto una palma; eravamo a Santo Domingo, dovevo partire alle 18 ma mi chiamano alle 12 per dirmi che avevano sbagliato volo… Non ci saremmo neanche mai incontrati, proprio Sliding Doors”. Inizia così – come riporta Io Donna – il racconto di Cristina Marino nel podcast di Diletta Leotta a proposito del primo incontro con Luca Argentero. “Siamo finiti a cena e devo dire che è successo qualcosa. E’ scattata una miccia… Sono andata a casa sua a cena e non sono mai più andata via, dalla prima volta che sono andata da lui abbiamo iniziato una convivenza”.











