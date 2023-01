Cristina Marino, moglie di Luca Argentero/ Figlio in arrivo: “La mia speranza è…”

Chi è Cristina Marino?

Oggi Luca Argentero sarà ospite a C’è posta per te e questa volta senza la moglie Cristina Marino. Nel 2020 infatti l’inseparabile coppia era già stata ospite del programma della De Filippi e in seguito ha lavorato in altri format del mondo dello spettacolo come “Celebrity Hunted” il programma di Prime Video in cui molti vip fuggono da alcuni “cacciatori”. Chi vede la coppia lavorare insieme in televisione coglie dai loro sguardi e dalle loro parole quanta affinità, passione e amore ci siano.

Prima di conoscere Luca Argentero, Cristina Marino (classe 1991) e 13 anni più piccola del noto attore, lavorava come modella e poi ha intrapreso una carriera come attrice che l’ha portata sul set di noti film come: “Amore 14” o “Vacanze ai Caraibi”. Dopo il successo avuto dalla carriera cinematografica, Cristina si è dedicata anche alla realizzazione di una linea di abbigliamento in collaborazione con il marchio Kappa e poi la sua vita è cambiata radicalmente dopo l’incontro con Luca Argentero. Nel 2015 Cristina e Luca ebbero un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento i due non si sono più separati.

Cristina Marino, il rapporto con Luca Argentero e l’arrivo del secondo figlio

Dopo il Colpo di fulmine, tra Cristina Marino e Luca Argentero le cose sono andate a gonfie vele. Nel 2020 i due sono diventati genitori della piccola Nina Speranza e un anno dopo sono convolati a nozze in Umbria. Nel 2022 la coppia si è trasferita a Milano per questioni lavorative e poi hanno annunciato l’arrivo di un secondo figlio!

Il sesso del nascituro è stato svelato dalla stessa Cristina che sui social ha scritto: “E’ ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco, poco’. E’ una bambina con un’identità già forte”. Sul rapporto con Luca Argentero e sulle critiche sulla loro differenza d’età invece, Cristina aveva dichiarato: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

