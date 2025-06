Alessandro Cecchi Paone per molti anni è stato legato sentimentalmente a Cristina Navarro prima di fare coming out, ha capito di essere omosessuale quando erano ancora sposati. Il loro matrimonio è giunto al capolinea dopo dieci anni nel momento in cui lui si è reso conto di essersi innamorato del suo migliore amico. Per lui non fu affatto semplice accettare un cambiamento così importante, era molto legato alla sua ex moglie e non voleva perderla.

Dopo il tradimento non poteva però continuare a mentire e decise di rivelarle la verità, all’inizio il loro rapporto affront grandi turbolenze, col tempo però sono riusciti a ritrovarsi. In più occasioni Alessandro Cecchi Paone ha precisato che Cristina Navarro continua ad essere la donna più importante della sua vita, oggi però la ama in un altro modo. I due sono molto legati, si considerano come parenti, lei è stata la sua testimone quando è convolato a nozze con il marito Simone Antolini.

Chi è Cristina Navarro, l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

L’ex moglie del noto giornalista e divulgatore scientifico non fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo. La donna è sempre stata molto riservata, infatti non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto. Nata a Saragozza ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone in Spagna nel 1993, la loro è stata una storia d’amore molto importante che si è trasformata in una profonda amicizia dopo la fine del loro matrimonio.

Anche Cristina Navarro ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Alessandro Cecchi Paone, parlando di lei in più occasioni ha fatto sapere che la loro è una famiglia allargata, infatti spesso trascorrono del tempo tutti insieme. Lui parla della sua ex moglie anche nel suo nuovo libro I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti. A detta sua racconta di come sia stato necessario lasciarsi per non lasciarsi mai più, il loro è un legame indissolubile.

