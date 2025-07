Cristina Plevani, chi è la finalista Isola dei Famosi 2025: dalla vittoria del ‘primo’ Grande Fratello alla vita sentimentale.

Quando si giunge alle battute finali spesso si è già dato tutto; Cristina Plevani – finalista Isola dei Famosi 2025 – avrà forse ancora qualche asso nella manica da sfoderare per agguantare la vittoria finale. Dopo i tanti racconti fatti nel corso dell’avventura in Honduras, considerato il suo passato difficile e strettamente legato alla vittoria in un altro reality, forse sarebbe tra le concorrenti più meritevoli. Ma per l’appunto, scopriamo chi è Cristina Plevani passando in rassegna aneddoti e curiosità che spaziano tra vita privata e professionale.

Non passa inosservato il tema sentimentale quando si tratta di protagonisti della tv: Cristina Plevani ha un compagno? Attualmente sembrerebbe di no, tra l’altro proprio l’amore è stato fonte di scottatura nel suo passato. “Sto meglio sola, l’amore? Tante batoste”. Parlava così la finalista dell’Isola dei Famosi 2025 in un’intervista recente mettendo in evidenza come le sue priorità siano forse rivolte principalmente verso se stessa considerate le delusioni del passato.

Cristina Plevani, dal rapporto con il compianto Pietro Taricone al dolore per la perdita dei genitori

C’è una liaison nota di Cristina Plevani che in pochi hanno dimenticato: quella con Pietro Taricone. Il compianto attore aveva vissuto con lei proprio gli albori del Grande Fratello e quell’iconica prima edizione del reality. Nella Casa più spiata d’Italia nacque una tenera storia d’amore che però, in pochi mesi, si concluse lasciando comunque uno splendido ricordo in entrambi.

Altro tasto dolente relativo al passato di Cristina Plevani – finalista all’Isola dei Famosi 2025 – è sicuramente quello relativo al rapporto con i genitori. Due figure perno che, tragicamente, sono andate via troppo presto ed a poca distanza l’uno dall’altra. Il papà rimase vittima di un incidente perdendo la vita prematuramente nel 1994; pochi anni dopo una terribile malattia ha strappato alla vita anche la mamma di Cristina Plevani generando un dolore che è certamente vivido ancora oggi.

