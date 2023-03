Chi è Cristina Scuccia, “ex” Suor Cristina/ “Ero intrappolata nella paura di…”

Cristina Scuccia, dal successo a The Voice “come” Suor Cristina al primo contratto discografico

Fino a qualche settimana fa il nome di Cristina Scuccia per molti sarebbe potuto risultare sconosciuto o semplicemente relativo ad una persona qualunque. In realtà, molti avevano già avuto modo di apprezzare il suo talento canoro in occasione di un noto talent targato Rai, The Voice. Diversi anni fa la giovane aveva infatti sbaragliato la concorrenza del programma, creando intorno a sé un flusso mediatico con pochi precedenti. Cristina Scuccia ha infatti trionfato nell’edizione del 2014, ma nelle “vesti” di Suor Cristina.

CLARA, ILARIA E VALENTINA, FIGLIE DI PUPO/ "Nostro padre è sempre stato presente"

Cristina Scuccia ha dunque abbandonato il suo percorso spirituale iniziato nel 2009 presso la congrega delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, comunque fondamentale per il suo percorso di vita a prescindere dall’epilogo. Dopo il successo ottenuto a The Voice nel 2014, Suor Cristina è riuscita a farsi largo nel mondo della musica anche dal punto di vista internazionale nonostante i limiti imposti dal suo percorso spirituale. In tutto il mondo vennero celebrate con stupore e stima le sue esibizioni, al punto da ottenere un contratto discografico con la Universal Music.

ANNA ERLI E PATRICIA ABATI, MOGLIE E COMPAGNA PUPO/ Lui: "Storia inimmaginabile"

Cristina Scuccia, “l’addio” a Suor Cristina: “Adesso sto bene…”

Dopo il successo ottenuto nel campo canoro, Cristina Scuccia non si è lasciata sfuggire diverse opportunità televisive quando ancora indossava le sacre vesti. La giovane ha infatti preso parte a Name That Tune, programma condotto da Enrico Papi su TV8 e poi a Ballando con le stelle generando anche qualche piccola polemica. Essendo ancora legata al suo percorso spirituale, Cristina Scuccia non poteva infatti partecipare al programma in coppia con un altro uomo; in via del tutto eccezionale Suor Cristina gareggiò dunque in trio.

Pupo: "Volevo farla finita"/ "Vedevo tutto nero, un tir 'impedì' il mio suicidio"

Ad oggi però di Suor Cristina non vi è più traccia; la giovane da diverse settimane ha iniziato a farsi conoscere unicamente come Cristina Scuccia mostrandosi per la prima volta senza le sacre vesti a Verissimo. “Adesso sto bene, anche se sono comunque emozionata: sono piacevolmente sorpresa dell’affetto che mi è arrivato perchè ero intrappolata nella paura di deludere qualcuno. Invece, c’è stata una reazione bellissima“. Commentò così Cristina Scuccia – intervistata da Silvia Toffanin – le sue prime impressioni dopo aver abbandonato il percorso spirituale, sottolineando l’estrema sorpresa nell’appurare l’affetto delle persone a dispetto del peso della sua decisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA