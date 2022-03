Chi è “Cronopia” Agostina Mendiola, Italia’s Got Talent 2022/ Contorsionista andrà in finale?

Questa sera a Cinecittà World di Roma andrà in scena la finale di Italia’s Got Talent. Alle ore 21.15 di oggi, mercoledì 23, spazio alla finale del Contest che mette in risalto i talenti italiani e non. Dieci finalisti sono già stati scelti nel corso delle audizioni e votati dai giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Sono dunque già sicuri del posto. Gli ultimi due che conquisteranno il Golden Buzzer saranno invece scelti dal pubblico a casa attraverso le votazioni online. Tra i concorrenti che potranno entrare in finale c’è Cronopia, contorsionista e comica!

La giovane, di origini argentine si chiama Agostina Mendiola vive a Vicenza. Lei è stata tra i protagonisti della settima puntata e si contenderà con la crew Bounce Factory un posto per la finale. Sarà lei la prescelta del pubblico a casa? Vediamo come è andata la sua esibizione nel corso del programma e qual è stato il giudizio dei giudici.

Cronopia, contorsionista comica: i giudici…

Cronopia, nome in arte di Agostina Mendiola, è salita sul palco di Italia’s Got Talent nel corso della settima puntata. Davanti ai giudici, la giovane ha raccontato: “Mi chiamo Agostina, sono Argentina ma abito a Vicenza. Sono qui per fare un numero un po’ pericoloso. Spero che vada bene, è da un po’ che non lo faccio”. Il suo è stato un numero sensazionale ma allo stesso tempo ironico che ha lasciato a bocca aperta davvero tutti.

Federica Pellegrini ha accolto con un applauso la sua prestazione: “Sei stata molto brava, sembrava che le braccia e le gambe andassero per conto loro. Molto pericoloso, avevi ragione”. Complimenti anche da parte di Elio: “Io sono qui ad Italia’s Got Talent da un po’ di tempo e mi identifico in chi è sul palco. Mi sono identificata con te e sentivo male. Ti invidio, complimenti Agostina”. Anche Mara Maionchi non si è tirata indietro: “Sei stata formidabile, meno male che era da un po’ che non lo facevi”. Frank Matano ha concluso: “Agostina, hai fatto una cosa difficilissima, ci hai messo ironia, creatività, ti sei inventata figure “sbagliate”. Complimenti“. Sarà lei ad andare in finale? Lo deciderà il pubblico.

