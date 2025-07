Dalila Di Lazzaro, un’icona del cinema italiano attanagliata da grandi dolori: dalla morte del figlio agli abusi subiti da bambina.

Un sguardo glaciale capace di ergersi a manifesto carismatico per chi, come lei, volesse imprimere una firma così significativa nel mondo del cinema: Dalila Di Lazzaro, fin dagli esordi, incarnava il physique du role della star

. Nel corso degli anni settanta, in Italia, è tra i volti più richiesti per film di assoluto successo; la sua presenza era considerata un vero e proprio valore aggiunto non solo per i meriti estetici ma soprattutto per le sue capacità interpretative.

Chi è Manuel Pia, fidanzato di Dalila Di Lazzaro/ "Oltre ogni differenza di età"

Nel suo destino c’era il meritato successo, l’ascesa nel mondo dello showbiz valicando anche i confini nazionali; spesso, però, gli imprevisti della vita possono strappare quelle pagine che il fato sembrava aver ampiamente previsto.

Da una parte una carriera promettente, dall’altra dei grandi dolori che hanno frenato quella felicità professionale e umana che Dalila Di Lazzaro avrebbe ampiamente meritato.

Malattia Dalila Di Lazzaro: "Dopo l'incidente paralizzata a letto per 11 anni"/ "Soffro di dolori cronici"

Oggi ha ritrovato il sorriso al fianco dell’attuale compagno Manuel Pia, anche contro chi sottolinea in maniera ingiusta la differenza d’età, ma alcuni dolori non lasciano mai il cuore come nel caso della prematura e tragica morte di suo figlio Christian. Nel ‘91, il 22enne ha perso la vita in un terribile incidente stradale: “Con la sua morte è venuta a mancare anche la mia vita”.

Dalila Di Lazzaro, la dolorosa perdita del figlio, l’incidente nel ‘97 e il trauma degli abusi: “E’ stato devastante…”

Solo 6 anni dopo la terribile morte di suo figlio, Dalila Di Lorenzo ha rischiato la sua stessa vita in circostanze simili. Anche lei rimase vittima di un incidente nel 1997; riportò una frattura ad una vertebra del collo che per diversi anni l’ha costretta a vivere un calvario che sembrava insuperabile anche per i medici. Per oltre 10 anni è rimasta quasi bloccata in un letto in attesa che qualcuno riuscisse a dare un nome a quell’incubo. Ovviamente la malattia ha pregiudicato in maniera drastica la sua carriera costringendola così a lasciare la scena in attesa di ritrovare la serenità e la salute.

Christian, come è morto il figlio di Dalila Di Lazzaro/ Travolto da un'auto in motorino

Anche l’infanzia di Dalila Di Lorenzo è purtroppo segnata da esperienze di vita che lei stessa vorrebbe certamente rimuovere dalla sua memoria. Nel tempo l’attrice ha spesso raccontato di essere stata vittima di violenze e abusi, proprio quando era ancora nel fiore degli anni. “Erano amici di famiglia, avevano 17 e 20 anni” – raccontava l’attrice, come riporta L’Unità – “Tutte le notti venivano a prendermi per farmi cose orrende, è stato devastante…”.

Dalila Di Lazzaro, la forza di rinascere ripartendo dalle cicatrici: l’amore per il compagno Manuel Pia

In riferimento all’attualità – come anticipato – Dalila Di Lazzaro ha ritrovato l’amore al fianco del compagno Manuel Pia: cantautore e musicista di grande talento e che proprio dal punto di vista artistico ha trovato un ulteriore punto di incontro con l’ex diva del cinema. Insieme, come raccontato dall’attrice, condividono non solo la quotidianità ma anche le attività professionali. Un amore che dunque supera i preconcetti sulla differenza d’età e che segna forse una vera e propria rinascita per Dalila Di Lazzaro.