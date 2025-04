Damiano Carrara, il pasticcere e conduttore televisivo, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Una bella occasione per conoscere qualche lato del tutto inedito del celebre pasticcere conosciuto dal grande pubblico anche per ricoprire il ruolo di giudice a Bake Off Italia. Una carriera di grandi successi quella di Damiano che si è fatto apprezzare in tantissimi programmi dedicati al mondo della cucina e della pasticceria: da Cake Star fino a E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Non solo, Damiano è anche conduttore di un programma tutto suo dal titolo “Ricette di un Sognatore” trasmesso su Food Network senza considerare che è anche autore di diversi libri dedicati ai dolci.

Il successo di Damiano Carrara è sicuramente legato alla sua arte e maestria nel preparare i dolci che l’hanno reso uno dei pasticceri più richiesti. Proprio lo chef pasticcere parlando dei cooking show ha detto: “è un momento molto florido, agli spettatori piace essere presi per la gola!”.

Damiano Carrara, da concorrente a giudice di Bake Off Italia

Sul successo di Bake Off Italia, Damiano Carrara non ha alcun dubbio: “è un programma molto più rilassato rispetto ad altri, lo riesci a guardare con tranquillità, senza stress”. Un cooking show dove tutti, giovani e meno giovani, hanno la possibilità di mettersi in gioco con una passione che custodiscono dentro di se. Naturalmente c’è chi vuole trasformare questa passione in un lavoro e per chi, invece, è solo un hobby a cui ha deciso di dedicarsi in età avanzata. Una cosa è certa: “è un’esperienza bellissima, vederli mentre registriamo, loro progrediscono costantemente e imparano tantissimo” – precisa il giudice di Bake Off Italia che in passato è stato anche concorrente.

Proprio parlando del suo duplice ruolo ha detto: “mi sono divertito da concorrente perché mi piacciono le sfide, ma oggi il mio lavoro è cambiato e continuerò come giudice”.