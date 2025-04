Damiano Foti, l’addio a Uomini e Donne

Dopo essere stato al centro dello studio per un confronto con Flavia, dama del trono over giunta in trasmissione esclusivamente per conoscerlo, Damiano Foti, nella puntata di Uomini e Donne del 7 aprile 2025 annuncia l’addio a Uomini e Donne. Il personal trainer che si fa notare anche per il fisico possente, dopo aver raccontato di aver semplicemente dormito con Flavia senza baciarla, ha discusso con Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno accusato di non raccontare la verità. Ad attaccare Damiano è anche Morena che lo accusa di andare continuamente in giro per i locali.

Dopo aver lasciato lo studio, Maria De Filippi spiega che è in camerino e che ha fatto un confessionale contro Gianni e Tina. Il cavaliere, poi, rientra in studio annunciando la decisione finale. “Non voglio più stare qua ma non per il programma che a me piace molto”.

Damiano Foti lascia Uomini e Donne: l’attacco dello studio

Le parole di Damiano Foti scatenano la reazione di Gianni Sperti, Tina Cipollari e delle dame che hanno frequentato Damiano. “Ci credo che vuoi andare via. Dopo che Morena ha parlato abbiamo scoperto l’ennesima bugia e quindi dici che è meglio andare via prima che esca altro”, dice Tina. “Ho lavorato tanto su me stesso in questi anni e restando qui tornerei ad un periodo della mia vita del passato per loro due (il riferimento è a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ndr)”. “Hai per caso paura che tramite amici comuni possa dire qualcosa? Hai paura? Hai deciso di andare via dopo aver raccontato che frequenti i locali”, interviene Morena.

“Sei cattiva”, replica Damiano. “Perché dici a Morena che è cattiva? Non ha detto che hai un’altra donna fuori ma che vai in giro per i locali e avrebbero potuto dirlo altre persone”, commenta Gianni Sperti difendendo la dama. “Se vieni in un programma pubblico ci metti la faccia. Se vai via vuol dire che hai qualcosa da nascondere”, dice ancora Gloria. Nella discussione interviene anche Flavia, la dama con cui ha dormito la notte precedente prima di lasciare il programma: “Una parolina anche per me“, dice la dama. “Poi si arrabbia quando dico che è superficiale. Non ci ha pensato proprio a Flavia”, commenta Gianni Sperti mentre Tina Cipollari è convinta che abbia una relazione fuori.

