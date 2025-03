Tutto su Damiano Foti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Damiano Foti è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che lavora come personal trainer e aiuta le persone a rimettersi in forma ritrovando la fiducia in se stessi. Fisico possente, la presenza di Damiano non è passata inosservata. Il cavaliere ha cominciato a conoscere Gloria Nicoletti con cui è uscito già quattro volte con cui c’è stato un bacio. Gloria, tuttavia, ha deciso di uscire anche con Sebastiano con cui c’è stato anche un bacio. “Sento di non piacere abbastanza a Damiano“, dice Gloria nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2028.

Gianmarco Steri tra Cristina e Francesca a Uomini e Donne/ La Ferrara lascia lo studio e lui la segue

“Dopo la scorsa puntata, lui mi ha scritto dicendomi di non voler uscire e di non volermi disturbare sapendo che sarei uscita con Sebastiano. Io gli ho detto di fare ciò che sentiva”, dice ancora Gloria. “Il piacere di conoscersi c’è così come l’attrazione fisica”, puntualizza Damiano sicuro di non provare nessun sentimento importante per Gloria.

Alessio Pili Stella: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Dolce sorpresa a Valentina

Damiano Foti e l’appuntamento con Giovanna

Damiano Foti, come racconta Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2025, spiega che Damiano ha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Giovanna. “Hai provato a baciarla?”, chiede la De Filippi al cavaliere. “Non ci ho provato. Ci sono stati abbracci ma non ho insistito“, risponde il cavaliere con Giovanna che conferma la versione del cavaliere.

“C’è il testosterone alto”, commenta Maria De Filippi. “Io sono tutto testosterone ma so come comportarmi”, puntualizza Damiano che, di fronte ai baci tra Gloria e Sebastiano, spiega di non essere gelosa se non della propria donna e non essendo fidanzato con Gloria non può permettersi di esserlo. “Questo rapporto libero c’è quando non ci sono sentimenti“, commenta Gianni Sperti.

Chi è Giovanna, la nuova dama di Uomini e Donne/ Damiano Foti: "C'è molta attrazione fisica"