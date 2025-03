Tutto su Damiano Foti, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

La presenza di Damiano Foti nel parterre del trono over di Uomini e Donne non passa inosservata e la sua prestanza fisica ha colpito in modo particolare due dame, Morena Farfante e Gloria Nicoletti con cui ha deciso di cominciare una conoscenza. Dottore in scienze motorie e con un Master in Scienza dell’alimentazione, da anni, aiuta le persone a ritrovare la giusta forma fisica permettendo, così, le persone anche a ritrovare fiducia in se stesse. Damiano non dovrebbe mai essersi sposato e non dovrebbe avere figli.

Come ha raccontato lui stesso al centro dello studio, Damiano ha vissuto un momento davvero difficile a causa della morte del suo adorato amico a quattro zampe. Questo dolore l’ha avvicinato a Gloria Nicoletti che, come ha detto Damiano, sta vivendo la stessa situazione con il suo gatto che non sta bene.

Damiano foti tra Morena Farfante e Gloria Nicoletti

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 24 marzo 2025, Damiano Foti torna al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con Morena Farfante e Gloria Nicoletti. Con entrambe c’è stato un bacio e e la scelta del cavaliere di baciare Gloria ha mancato in crisi Morena. Nella puntata odierna, Morena non ha più risposto alle chiamate e agli sms di Damiano e, al centro dello studio, i due discutono.

Il cavaliere non nasconde di provare un’evidente attrazione per Morena al punto che, a domanda diretta di Maria De Filippi, dice che ballerebbe volentieri con la Farfante. Le parole di Damiano fanno infuriare Gloria che invita il cavaliere a chiarirsi le idee e a prendere una decisione.