Tutto su Damiano Foti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Damiano Foti è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Fisico possente e muscoloso, Damiano lavora come personal trainer e, nel programma di Maria De Filippi, è alla ricerca di una donna con cui costruire una storia. All’interno del parterre del trono over, Damiano è stato colpito dal fascino di diverse dame con cui si è accomodato al centro dello studio per un confronto. Damiano è uscito sia con Morena Farfante che con Gloria Nicoletti. Entrambe donne forti e determinate, sono uscite con Damiano con cui c’è stata subito attrazione.

Damiano, tuttavia, essendo all’inizio di una conoscenza, non ha concesso l’esclusiva a nessuna delle due preferendo uscire anche con altre persone. Tra queste, Damiano è stato colpito da Giovanna con cui, al primo appuntamento, c’è stata una forte attrazione.

Gianni Sperti contro Damiano Foti

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2025, Maria De Filippi svela che Damiano Foti ha deciso di chiudere sia con Gloria Nicoletti, Morena Farfante e Giovanna. Damiano spiega che non è scattata la famosa scintilla con nessuna delle dame e Gianni Sperti non perde l’occasione per andare contro il cavaliere del trono over.

L’opinionista, infatti, punta il dito contro Damiano accusandolo di essere superficiale e di non aver approfondito con nessuna delle tre dame con cui aveva cominciato una conoscenza. Dopo aver chiuso con le tre dame, Damiano è uscito con un’altra dama e, vedendolo al centro dello studio, Morena lo accusa di aver voluto sottolineare il fatto che sia stata lei a baciarlo. Damiano, dunque, dopo aver chiuso tre frequentazioni, troverà l’amore in studio?