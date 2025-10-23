Daniel Ducruet vittima di uno scandalo internazionale: il presunto tradimento ai danni della principessa Stephanie di Monaco, il racconto a La Volta Buona.

Spesso si tende a credere che ciò che accade alle persone ‘comuni’ non possa riguardare anche i volti noti e di spicco della società; la realtà dei fatti è agli antipodi come testimoniato da circostanze che sfociano in veri e propri scandali internazionali. Lo sa bene Daniel Ducruet, vittima di un caso mediatico di estrema risonanza con al centro il presunto tradimento della principessa Stephanie di Monaco solo 1 anno dopo il loro matrimonio. Era il 1996 quando vennero pubblicate le foto in compagnia di una spogliarellista belga, Fili Houteman, e in breve tempo quelle nozze da sogno finirono per capitolare. Oggi, ospite a La Volta Buona, Ducruet ha raccontato della svolta sul ‘caso’ internazionale arrivata dopo quasi 30 anni.

Daniel Ducruet ha vinto il processo, la verità su quel presunto tradimento ai danni di Stephanie di Monaco gli ha dato ragione. “Non volevo essere io a raccontare quello che è accaduto ai miei figli, volevo che la legge confermasse che ero finito in una trappola”. Queste le parole dell’ex marito di Stephanie di Monaco, oggi felice di essere riuscito a dimostrare come quel presunto tradimento, con tanto di foto, fosse in realtà tutto riconducibile ad un piano diabolico per distruggere la sua immagine e guadagnare sulla sua pelle. “Fu tutto un inganno, una trappola; la gente ha guadagnato tanti soldi per queste foto che sono uscite nel mondo intero. E’ stato tutto architettato in modo eclatante, si sono avvicinati a me tramite la mia passione per lo sport”.

Daniel Ducruet, ex marito della principessa Stephanie di Monaco: “Provai ad acquistare le foto del presunto tradimento…”

Daniel Ducruet, sempre a La Volta Buona, ha spiegato di essere stato avvicinato da questa coppia prossima alla separazione; o almeno così raccontavano. “Questo ragazzo mi disse di starle vicino mentre lui ultimava la separazione… Ci ritrovammo su questa piscina, andai con un amico e con la ragazza c’era un’amica”. A questo punto si sarebbe concretizzata la trappola; il vino servito per l’occasione avrebbe avuto al suo interno qualcosa che ha appunto semplificato la messa in atto di quel piano diabolico. “…C’erano delle cose dentro il vino. C’era già un paparazzo pronto ad aspettare il momento”.

Daniel Ducruet ha raccontato di ciò che è accaduto dopo quel presunto tradimento ai danni di Stephanie di Monaco, 1 anno dopo il loro matrimonio. Lui raccontò subito ciò che era accaduto e nel frattempo ricevette anche una telefonata anonima: “Mi dissero: ‘Ti sei divertito troppo, adesso sei morto’. Cercò anche di evitare l’uscita di quelle foto: “Contattai un settimanale italiano, proposi tanti soldi ma mi dissero che non avevano nulla… Invece 3 giorni dopo quegli scatti sono usciti”.