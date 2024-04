Chi è Daniel McVicar: “Devo tutto al mio ruolo in Beautiful”/ “Sono single da 9 anni, la mia donna ideale…”

Daniel McVicar e il ruolo di Clarke Garrison in Beautiful: “Mi ha fatto diventare famoso in tutto il mondo…”

Sono ormai decenni che gli appassionati di soap opera si godono le trame intricate, complesse e dense di colpi di scena di uno dei titoli più amati e longevi di sempre: Beautiful. Buona parte degli attori storici sono entrati nel cuore dei telespettatori, come nel caso di Daniel McVicar, per anni nei panni di Clarke Garrison. Ricordando proprio questa esperienza e con uno sguardo all’attualità, l’attore si è concesso un’ampia intervista per il portale Elle.

Fragole, fra Vitamina C e la protezione cardiovascolare/ L'esperta: “Consigliate anche ai diabetici”

“Essere ricordato come Clarke Garrison mi lusinga, sono sempre pieno di gratitudine per ciò che mi ha dato la vita. Poi ho un ricordo meraviglioso di quel periodo… Un grande trampolino di lancio per me, perchè mi ha fatto diventare famoso in tutto il mondo”. Queste le considerazioni di Daniel McVicar a proposito della longeva militanza nel cast di Beautiful, precisamente dal 1987 al 2005. “ Se andavo d’accordo con i miei colleghi? Più che d’accordo, non c’è mai stato alcuno screzio!”.

Chi è Giorgio Faletti, malattia e com’è morto/ La carriera tra cabaret, scrittura e musica

Daniel McVicar: “Non chiudo le porte all’amore, vorrei una donna che mi faccia sentire libero…”

Proseguendo nell’intervista per Elle, Daniel McVicar si è espresso anche a proposito del rapporto con un altro volto celebre di Beautiful, Ronn Moss. “Anche con lui è rimasto un bel rapporto, però ci incontriamo raramente; lui vive sei mesi all’anno in Italia e altri sei mesi a Los Angeles”. A proposito dei suoi due figli, Pietro e Maisy, l’attore ha raccontato: “Che rapporto hanno? Meraviglioso, sono molto complici. Quando torno in America Pietro viene spesso con me e quindi hanno occasione di vedersi e frequentarsi; lui parla perfettamente inglese e insieme giocano spesso al karaoke”.

Margareth e Pietro chi sono i figli di Daniel Joseph McVicar/ Nati da due diversi matrimoni dell'attore

Per quanto riguarda l’attualità professionale di Daniel McVicar, dal set di Beautiful è passato oggi ad occuparsi del settore immobiliare. “Sono diventato Ambassador e Global Director di Santandrea Luxury Houses e Top Properties, una società del gruppo Gabetti. Mi occupo di dare consigli online a stranieri che vogliono acquistare appartamenti di lusso in Italia”. Concludendo l’intervista per Elle, l’attore si è espresso anche a proposito dell’attualità sentimentale: “Sono single da 9 anni, non sono innamorato, ma non chiudo nessuna porta. La mia donna ideale? Quella che mi lascia libero di fare ciò che desidero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA