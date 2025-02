Daniela Del Secco è davvero marchesa? Lei: “E’ interessante innescare il dubbio…”

Daniela Del Secco, meglio conosciuta come la Marchesa d’Aragona, è ospite di Storie di donne al Bivio questa sera, mercoledì 5 febbraio. La settantaduenne ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express, torna a raccontarsi tra presente, passato e futuro nel salotto Rai. Spesso al centro del dibattito per le sue discusse e presunte origini da marchesa, Daniela Del Secco ha rivendicato orgogliosamente le sue radici. Dunque è o non è una marchesa?

Interpellata sulla questione, la Marchesa ha sempre affermato di avere le prove del suo status, salvo poi fare un clamoroso passo indietro proprio in una intervista rilasciata a Storie di donne al bivio. “C’è chi su questo ha costruito intere carriere ed io ho lasciato che andasse. E’ interessante vedere che le persone si chiedono se sono o non sono Marchesa”, le parole sibilline della showgirl.

Daniela Del Secco e il ‘restyling’ della polemica: “Eccomi senza filtri”

Oggi Daniela Del Secco sembra non lasciare più spazio a dubbi sul fatto che fosse tutto un copione. E c’è chi, nonostante la “furbata”, continua a seguirla con grande passione sui social. Perché in fondo, Daniela Del Secco, piace indipendentemente da quelle che sono le sue origini. Più recentemente, invece, ha fatto parlare i suoi follower per l’intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposta.

Una sorta di restyling, come lo ha chiamato lei, che l’ha fatta rifiorire e apparire con un volto decisamente più fresco e giovane. “Senza filtri e senza trucco, ma sapete che io sono molto coraggiosa e molto sicura di me”, ha scritto sui social la marchesa, evidenziando il salto di qualità dopo il ritocchino. “Mi mostro così come sono per farvi venire un po’ di sana invidia”, ha detto la Del Secco.