Tutto su Daniela Ferolla

Daniela Ferolla è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona. Conduttrice di Unomattina, è diventata famosa dopo aver vinto Miss Italia nel 2001. All’epoca era giovanissima e, nonostante la vittoria nel famoso concorso di bellezza, non ha abbandonato gli studi laureandosi in scienze della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Continua, tuttavia, a lavorare nel mondo dello spettacolo e, nel 2005, ha condotto su Italia Teen Television il programma Music & Movies e, poi, nel 2006, ha recitato in alcune fiction come “Orgoglio” e “Don Matteo”.

La sua carriera, così, continua soprattutto in televisione come conduttrice. Nel 2013, ha condotto “Uno mattina estate” e, poi, “La vita in diretta”. Dal 2014 al 2015, Daniela Ferolla ha condotto “Linea Verde” e, poi, dal 2023 è alla guida di “Unomattina”.

Daniela Ferolla e la morte della mammaù

Schiva e riservata, Daniela Ferolla è sempre riuscita a distinguere la vita professionale da quella privata proteggendo i suoi affetti. In alcune interviste, però, si è lasciata andare ai ricordi raccontando i dettagli della sua infanzia. «Ho bellissimi ricordi della mia infanzia trascorsa all’aria aperta in Cilento. I miei nonni avevano una casa con un piccolo orto che coltivavano e io ho sempre avuto la fortuna di poter mangiare tanta verdura e frutta genuina, coltivate nel rispetto della natura. Ancora oggi, quando torno “a casa”, mi rifugio tra vigneti e ulivi», ha raccontato ai microfoni di Famiglia Cristina.

La vita della Ferolla, inoltre, è stata segnata da un grande dolore, quello per la morte dell’amatissima mamma a causa di un tumore. Ospite a “Oggi è un altro giorno”, Daniela dichiarò: «Un dolore che non auguro a nessuno».