Chi è Daniela Martani: ha fidanzato o marito/ “Grande Fratello? Mi piacerebbe molto tornare dopo l’abbandono”

Daniela Martani dal Grande Fratello a Ciao Darwin

Daniela Martani dal Grande Fratello a Ciao Darwin: la ex «pasionaria» di Alitalia è single da tempo e confessa “sono asessuale, questa cosa mi fa soffrire”. Balzata al successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello, la Martani si è conquistata il titolo di “pasionaria” durante i licenziamenti della compagna aerea di Alitalia. Non solo, la ex gieffina si è sempre battuta per cause ambientali e climatiche creando spesso polemiche, confronti e scontri. Il pubblico l’ha vista in tv dopo la partecipazione al reality show in diversi salotti televisivi, ma anche a L’Isola dei Famosi. Un’esperienza che proprio la Martani ha ricordato così dalle pagine di Superguida Tv: “ritrovarsi su un’isola incontaminata e senza cibo è stata un’esperienza unica e irripetibile. In seguito a questa esperienza, ho avuto modo di apprezzare e di comprendere il valore di alcune cose a partire da quelle banali come avere un letto su cui dormire o una casa in cui abitare”.

Tra i progetti Daniela Martani non esclude la possibilità di varcare la porta rossa del Grande Fratello per una seconda volta: “mi piacerebbe molto partecipare. Vorrei portare a termine quell’esperienza considerando che avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po’ di rammarico. E poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti”.

Daniela Martani ha un fidanzato o marito? La vita privata: “sono asessuata”

Per quanto concerne la vita privata, Daniela Martani non ha ne marito ne fidanzato e in diverse occasioni ha parlata della sua condizione di asessuale. “Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo scoperei, me lo porterei a letto’. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti sessuali” – ha detto la ex gieffina che non nasconde il desiderio di una famiglia e di figli – “io non ho mai avuto storie adolescenziali, perché la prima volta che ho fatto sesso è stato a 19 anni”.

Infine Daniela Martani parlando di asessualità ha sottolineato: “non si guarisce perché è una condizione di vita. Io non la vivo bene, ma ci sono persone che si sentono meglio. Sono andata dal sessuologo ed è una condizione che riguarda l’1% della popolazione. Non siamo pochi. L’asessualità è considerato un orientamento sessuale, tant’è che nella sigla della LGBTQIA+, c’è appunto la A, che sta per asessuali. Questa cosa mi fa soffrire perché mi ha preclusa e impedita di creare storie importanti. Perché tra la fine di un innamoramento e l’altro, sono passati talmente tanti anni”.











