Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni: chi è? I due stanno insieme dal 2019 quando si sono conosciuti per caso e a distanza

Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni, è al suo fianco dal 2019. I due si sono conosciuti a distanza, in videochiamata, ma dopo aver passato la prima serata insieme hanno capito di non poter più vivere l’uno senza l’altro. Daniela, che per mestiere lavora come addetta alle vendite della casa di moda Fendi, è la donna che ha cambiato la vita a Martin: “Dopo di lei sono cambiato in tante cose – ha raccontato a Verissimo -. Fisicamente, sono cresciuto ma sono cambiato soprattutto nel cuore.

Quando l’ho conosciuta ero in una fase molto turbolenta. Io sono uno sportivo e quando noi smettiamo di lavorare, di fare ciò che abbiamo sempre fatto, la vita non è facile. Quando lei è arrivata, io ero in quel momento e lei mi ha riportato alla realtà”.

Chi è Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni: l’incontro a distanza

Il primo incontro tra Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni, e il rugbista, è avvenuto a distanza: “Eravamo ad una cena alla quale non volevo andare. Io sono andata, c’erano tanti suoi amici e lo hanno videochiamato in Argentina. Quel telefono è arrivato anche a me e la mattina dopo mi sono svegliata con una sua richiesta sui social” ha raccontato la moglie di Martin Castrogiovanni. “Ci stavo provando, in quel momento non capivo perché ma dopo ho compreso che c’era qualcosa dentro di me che mi ha spinto verso di lei” ha aggiunto ancora lo sportivo.

Dopo qualche mese passato a parlare per telefono, Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli si sono conosciuti dal vivo. “Quella sera tra noi c’è stato solo un bacio. Abbiamo passato una bellissima serata. Già il fatto che ci fosse solo un bacio, mi ha fatto capire che era diversa da tutte le altre: non mi era mai successo di passare una serata intera abbracciato a una donna a parlare e basta” ha spiegato l’ex rugbista, che dunque in quel momento ha capito di voler passare la vita al fianco di Daniela.