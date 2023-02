Chi è Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno/ Dalla moda alla Bongiorno Production

Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno: il primo incontro a Capri e i tre figli

La carriera televisiva e giornalistica di Mike Bongiorno è stata così ricca che riassumerla sarebbe quasi un’offesa, ma la sua vita sentimentale può facilmente essere ricondotta con un unico nome: Daniela Zuccoli. La donna e il celebre volto de La ruota della fortuna si sono conosciuti tra la fine degli anni ’60 e l’inizio del decennio successivo e, fino alla morte del noto conduttore, non si sono mai lasciati andare. Stando a quanto raccontato negli anni dai diretti interessati, Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli si sono conosciuti per puro caso quando lei lavorava come hostess a Capri.

Chi era Mike Bongiorno e com'è morto/ Pioniere della televisione italiana

L’amore tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli è stato suggellato dal matrimonio nel ’72, durato dunque fino al giorno della scomparsa del conduttore risalente al 2009. Dal loro incredibile amore sono nati ben 3 figli: Michele, Nicolò e Leonardo. Con la complicità della madre, ognuno di loro ha seguito in qualche modo le orme paterne e collaborano infatti all’unisono nella gestione della Bongiorno Production; casa di produzione affermata sia in ambito televisivo che cinematografico.

Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno/ "L'incidente sul Cervino lo segnò..."

Daniela Zuccoli, dalla Bongiorno Production al nuovo fidanzato

Daniela Zuccoli, nata il 13 maggio del 1950 a Milano, era già nota nel suo settore di riferimento ancor prima di affiancarsi a Mike Bongiorno. Il suo nome è particolarmente rinomato nell’ambito della moda grazie ad una passione coltivata fin da giovane; ancora oggi è infatti una stimata stilista in ambito italiano. Dopo il matrimonio con il conduttore ha continuato a portare avanti i suoi progetti professionali, provando anche un timido approccio con il mondo del piccolo schermo proprio al fianco del marito. Ad oggi infatti, gestisce con i figli la Bongiorno Production che si occupa proprio della produzione sul piccolo e grande schermo.

Mike Bongiorno, come è morto: un infarto a 85 anni/ La terza moglie Daniela Zuccoli

Della vita attuale di Daniela Zuccoli dopo la scomparsa di Mike Bongiorno non si hanno molte informazioni se non di carattere professionale. La donna infatti, contro le tendenze attuali, non ama utilizzare particolarmente i mezzi digitali ed è dunque sprovvista di profili social ufficiali. Diversi anni dopo la morte del conduttore si è parlato di una possibile nuova relazione con un uomo di nome Elio; i rumors sul suo nuovo fidanzato furono inoltre alimentati da una paparazzata di entrambi in vacanza a St. Moritz. Vista l’esposizione mediatica, fu proprio Daniela Zuccoli a confermare la Liaison in una intervista rilasciata per il settimanale Chi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA