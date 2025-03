Tra i ballerini di Amici 24 spicca Daniele Doria, che negli ultimi tempi non è stato così fortunato dato che ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere il suo percorso verso la conquista della maglia del serale. Per fortuna si è ripreso, e ha così potuto continuare a ballare contro ogni pronostico, anche perché si trattava di una lesione al ginocchio.

È poi stata la maestra Alessandra Celentano ad annunciare al ballerino che sarebbe potuto tornare a danzare e ovviamente la gioia è stata incontenibile. Anche i suoi amici e colleghi lo hanno festeggiato perché si sa: ci si sfida, ma l’amicizia e il rispetto rimangono sempre, o almeno dovrebbe essere così.

Daniele Doria ad Amici 24: la sua lotta contro il bullismo

Daniele Doria, ballerino di Amici 24, ha avuto modo di aprirsi davanti le telecamere parlando della sua battaglia contro il bullismo. Lo ha subito sia alle elementari sia alle media a causa di alcuni compagni di scuola stupidi e ignoranti. E tutto per quale motivo? Solo perché gli piaceva danzare e voleva fare il ballerino. Ha raccontato che gli urlavano contro, gli lanciavano addirittura degli oggetti contro. Un qualcosa che ha indignato il pubblico che lo ha adottato come proprio beniamino.

Il ragazzo ha 18 anni, è originario della Campania, e ama la danza fin da quando era piccolo. Ha anche fatto una piccola esperienza all’estero e più precisamente a Los Angeles. A supportarlo nel suo sogno c’è sempre stato il suo adorato nonno. Alessandra Celentano, che è la sua insegnante, non l’ha mai abbandonato, standogli vicino nei momenti difficili in seguito al suo infortunio. Ora il ragazzo è pronto a tutto pur di mostrare al pubblico di Canale5 di essere un ballerino di talento con la speranza non solo di poter vincere, ma di strappare un contratto per avviare la sua carriera da professionista.

