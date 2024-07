Gli occhi dei tifosi italiani e appassionati di fioretto sono tutti su Alice Volpi, giunta in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Diverse eliminazioni hanno pregiudicato la cavalcata azzurra nella disciplina; a lei sono dunque affidate le redini della strada verso il medagliere. Ma mentre facciamo il tifo per la semifinale alle porte, un focus sulla vita privata accende i riflettori su Daniele Garozzo, il fidanzato di Alice Volpi.

La storia d’amore tra Alice Volpi e il fidanzato Daniele Garozzo è particolare, per diversi aspetti quasi romanzesca. Oltre ad essere l’una per l’altro nel privato dal punto di vista sentimentale, entrambi sono considerati alfieri del fioretto italiano e insieme condividono gioie, dolori, crescita professionale e tutto ciò che riguarda la bellezza del contesto sportivo.

Alice Volpi e l’amicizia prima dell’amore con il fidanzato Daniele Garozzo: “Non volevo guastare la magia, lui…”

“Ci conosciamo dai tempi delle giovanili; avevamo già allora un rapporto speciale ma in forma di amicizia. Capivo che da parte sua c’era qualcosa ma non volevo guastare la magia”. Questo il tenero racconto di Alice Volpi sugli albori dell’amore per il fidanzato Daniele Garozzo. Una storia partita come amicizia, coltivata con lo sport e impreziosita dall’evoluzione in amore. “Galeotto è stato il Capodanno del 2016” – racconta ancora Alice Volpi al portale Elle – “Mi ero lasciata col fidanzato da tempo e avevamo iniziato a frequentarci. Quella sera abbiamo ammesso a noi stessi quello che provavamo…”.