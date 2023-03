Chi è Daniele Radini Tedeschi, nuovo compagno di Nina Moric/ Paparazzati a Milano

Nina Moric ha un nuovo amore: chi è l’uomo con cui è stata avvistata

Nina Moric ha avuto una vita sentimentale piuttosto travaglia; le sue controversie con Fabrizio Corona sono ormai note e hanno coinvolto anche il figlio Carlos. La modella, però, sembra aver ritrovato l’amore e la serenità con un nuovo compagno.

Il settimanale Chi, li ha paparazzati per le vie di Milano mentre erano mano nella mano intenti nella loro passeggiata. L’uomo accanto a Nina Moric si chiama Daniele Radini Tedeschi ed è un critico e uno storico dell’arte, noto per essere stato opinionista di Vieni da me condotto da Caterina Balivo. In effetti, negli ultimi tempi la modella aveva sviluppato una passione per l’arte inaugurando anche la sua collezione in una mostra a Bergamo. Insomma, sembra proprio lui l’uomo con il quale la modella ha trovato l’amore.

Nina Moric: “Vorrei trovare l’amore”

Nina Moric, in effetti, aveva espresso il desiderio di ritrovare l’amore dopo il rapporto travagliato con Fabrizio Corona. Ai microfoni di Nuovo Tv, la modella ha parlato del suo ex marito: “Eravamo entrambi fragili e deboli” . Il volto televisivo ha definito “tossico” il suo sentimento per il re dei paparazzi.

Nonostante questo abbia portato anche alla conclusione del suo rapporto con il figlio Carlos, la Moric ha svelato di volere ancora l’amore nella sua vita: “Anche se ho paura, mi piacere avere al mio fianco un affetto vero”. Che sia Daniele l’affetto che la modella ha cercato per molto tempo? I due sembrano affiatati, ma ancora non hanno portata alla luce la loro relazione.

