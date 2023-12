Chi è Daniele Tosto, concorrente Ciao Darwin 9/ Da Ex on the beach alla Macchina del tempo su Canale 5

Chi è Daniele Tosto, concorrente Ciao Darwin 9 nella sfida Divano vs Sport che abbiamo già visto a Ex on the beach

La quinta puntata di Ciao Darwin 9 è caratterizzata dalla sfida tra Divano e Sport. L’immancabile prova della Macchina del tempo chiama a giocare per la squadra degli sportivi un volto non del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Lui è Daniele Tosto, che si definisce ‘il vero Tarzan italiano’ e che molti ricorderanno per la sua avventura a Ex on the beach.

Ciao Darwin 2023, 5a puntata: Divano vs Sport/ Diretta e Madre Natura: occhi di tonno nella prova di coraggio

“Sono Daniele, ho 22 anni e vengo da Milano e ho un problema con le donne: mi vogliono tutte”: così esordiva Daniele Tosto nel video di presentazione di Ex on the beach. Peccato che, durante la sua avventura nello sfacciato reality, non sia in realtà riuscito a conquistare alcuna delle ragazze del cast, sua ex compresa.

Sarah Shaw è Madre Natura nella 5a puntata di Ciao Darwin 2023/ Bonolis: "Donna meravigliosa e affascinante"

Daniele Tosto, il ‘vero tarzan italiano’ a Ciao Darwin 2023

Nel corso della presentazione, Daniele Tosto ha poi raccontato le sue passioni e come riesce a conquistare le ragazze: “Nella vita ciò che mi piace fare è il performer, cioè ballare di fronte ad un pubblico con dei costumi studiati apposta per l’occasione.” E ancora: “La mia arma di conquista con le donne è un salto dove poi sbatto i piedi in aria, atterro, faccio un 360 e porto su i capelli”.

Dopo la partecipazione a Ex on the beach Italia, Daniele Tosto è tornato in TV, questa volta su Canale 5 e in gara con la squadra degli sportivi a Ciao Darwin 2023. La sua performance ottiene il maggior punteggio e porta in vantaggio proprio la squadra dello sport.

Chi è Nathan Lelli, concorrente Ciao Darwin 9 per la squadra Sport/ Campione di body building ed ex gieffino

© RIPRODUZIONE RISERVATA